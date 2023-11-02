Yayınlanma: 02.11.2023 - 16:09

Güncelleme: 02.11.2023 - 16:09

iPhone ve Android için Instagram, izlediğiniz videolar için altyazı oluşturmanıza olanak tanır. Peki Instagram videolarına otomatik altyazı nasıl eklenir?

INSTAGRAM VİDEOLARINA OTOMATİK ALTYAZI NASIL EKLENİR?

Öncelikle belirtmek gerekir ki, bu özellik yalnızca bazı bölgelerde ve şu an için yalnızca İngilizce dilinde kullanılabilir. Eğer bu özelliği göremiyorsanız, ya da etkinleştiremiyorsanız, bu özellik bölgenizde henüz kullanıma açılmamış olabilir. Ayrıca, altyazılar hızlı bir şekilde oluşturulduğu için doğru olmayabilir. Ancak giriş düzeyde yeterli olacaktır.

Peki, neden bu özelliği etkinleştirmek istersiniz? İşte bazı nedenler:

Kulaklığınızı unuttunuz ve izlediğiniz videoyu sadece altyazılarla takip etmek istiyorsunuz.

Herhangi bir ortamda sesi kesmeden içeriği izlemek istiyorsunuz.

Şimdi, bu özelliği etkinleştirmenin adımlarına geçelim:

Instagram uygulamasını başlatın. Ana ekranınızdan Instagram uygulamasını bulun ve başlatın. Profilinize gidin. Ekranın sağ alt köşesindeki profil sekmesine dokunun. Ayarlar'a ulaşın. Sağ üst köşede bulunan üç çizgi düğmesine dokunun. Hesap ayarlarına gidin. Ayarlar'ı seçin. Altyazıları etkinleştirin. Açılan menüde bir dizi seçenek göreceksiniz. "Altyazılar" seçeneğini bulun ve etkinleştirin.

Artık Instagram videolarında altyazıları otomatik olarak göreceksiniz. Bu özellik, kullanıcılar için oldukça kullanışlı ve videoları daha erişilebilir hale getiriyor.