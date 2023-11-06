Instagram'da yorumlar toplu bir şekilde nasıl silinir?

Yayınlanma: 06.11.2023 - 14:10

Güncelleme: 06.11.2023 - 14:10

Instagram, kullanıcıların platformda birden fazla yorumu kolayca silebilmelerini sağlayan yeni bir özellik bulunuyor. Kullanıcılar artık tek bir oturumda en fazla 25 yorumu silebilecekler.

INSTAGRAM'DA YORUMLAR TOPLU BIR ŞEKİLDE NASIL SİLİNİR?

Instagram uygulamasını açın. Sileceğiniz yorumlara sahip gönderiyi bulun ve "Tüm yorumları görüntüle" seçeneğine tıklayın. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç nokta simgesine dokunun ve "Yorumları Yönet"i seçin. Sileceğiniz yorumları işaretleyin. Ardından, uygulamanın sol alt köşesinde bulunan "Sil" düğmesine ve ardından "Yorumları Sil" düğmesine basın.

Instagram, aynı anda birden fazla yorumu silme özelliği ile kullanıcılarının etkileşimlerini daha fazla kontrol etmelerine olanak tanımış oluyor. Bu özellik özellikle yoğun yorum alan kullanıcılar için oldukça faydalı olacaktır. Eğer bu yeni özelliği kullanmak isterseniz, Instagram uygulamanızı güncel tuttuğunuzdan emin olun ve yukarıdaki adımları takip ederek birden fazla yorumu kolayca silebilirsiniz.