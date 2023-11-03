Instagram hikaye yanıtları nasıl devre dışı bırakılır?

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram'da hikayeler özelliğinde kullanıcıların takipçileri yanıt verebiliyor. Ancak isterseniz bu özelliği kapatabiliyorsunuz. Peki Instagram hikaye yanıtları nasıl devre dışı bırakılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2023 - 16:23
Instagram hikaye yanıtları nasıl devre dışı bırakılır?
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Instagram Hikayelerinizde aldığınız yanıtlar bazen hoş bir deneyim olabilir, ancak bazen istenmeyen yanıtlar alabilirsiniz. Bu yüzden de yanıtları kapatmak isteyebilirsiniz. Peki Instagram hikaye yanıtları nasıl devre dışı bırakılır?

INSTAGRAM HİKAYE YANITLARI NASIL DEVRE DIŞI BIRAKILIR?

Adım 1: iPhone veya Android telefonunuzda Instagram uygulamasını başlatın.

Adım 2: Sağ alt köşede bulunan profil simgesine dokunun.

Adım 3: Sağ üst köşede bulunan üç çizgi simgesine dokunun ve ardından "Ayarlar" seçeneğini tıklayın.

Adım 4: "Gizlilik" seçeneğini seçtikten sonra "Hikaye" seçeneğine tıklayın.

Adım 5: "Yanıtlama" başlığı altında, yanıtları kimlerden almak istediğinizi seçebilirsiniz. İşte üç seçenek:

  • "Takipçiler" seçeneği, herkesin size yanıt vermesine izin verir.
  • "Geri Takip Ettiğiniz Takipçiler" seçeneği, sizi takip eden kişilere yanıt vermenize olanak tanır.
  • "Kapalı" seçeneği, yanıtları tamamen devre dışı bırakır.

Böylelikle artık kimse hikayenize yanıt vermeyecektir. Ancak sadece belirli kişilerden yanıt almak istiyorsanız "Geri Takip Ettiğiniz Takipçiler" seçeneğini de tercih edebilirsiniz. 


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