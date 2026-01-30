Apple ne kadar kazandığını açıkladı

Apple, 2025 yılında ne kadar kazandığını açıkladı. Şirketin yayınladığı verilerde 2025 yılının son çeyreği ve yeni yılın ilk çeyreği yer alıyor. Apple, 3 aylık süreçte 138 milyar dolarlık tahminleri geride bırakarak 143 milyar doları geçmeyi başardı. Şirketin net karı ise hisse başına 2,84 dolardan 42,1 milyar dolar oldu.

APPLE'IN SATIŞLARINDAKİ iPHONE ETKİSİ

Apple'ın açıkladığına göre iPhone satışları tarihinin en iyi çeyrek satışlarına ulaştı. Şirketin açıklanan toplam geliri 143,76 milyar dolarken, iPhone sayesinde topladığı gelir 85,27 milyar dolara ulaştı.

Apple hizmetlerinden gelen gelir 30,01 milyar dolar olurken, iPad tarafında 8,60 milyar dolarlık, Mac tarafından da 8,39 milyar dolarlık gelir elde etti. Giyilebilir ürünler, ev aksesuar ve diğer cihazlardan ise 11,49 milyar dolarlık gelir elde edildi.

Her ne kadar tanıtıldığında eleştirilse de iPhone 17'nin kazanılan gelirde etkisi büyük. iPhone 17'de 16 serisine göre önemli geliştirmeler sunulmuştu.