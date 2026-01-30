Instagram'dan yeni 'Yakın Arkadaşlar' imkanı

Instagram'da bulunan Yakın Arkadaşlar bölümü, seçilen kişilere özel paylaşımların yapılmasına olanak sağlıyor. Bazen normal samimiyette olduğunuz kişiler bile bu listeye sizi ekleyebiliyordu. Bunun önüne geçmek için çalışmalar yapan Instagram, artık bu listeden çıkmayı kullanıcıya bırakıyor. Yani istemediğiniz bir 'Yakın Arkadaşlar' listesinde yer alıyorsanız özellik kullanıma sunulduktan sonra çıkabileceksiniz.

#Instagram is working on a feature that lets users remove themselves from another user's Close Friends list 👀 pic.twitter.com/ftgDSfxE7p — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 29, 2026

Özellik, Alessandro Paluzzi tarafından keşfedildi ve ekran görüntüleriyle beraber X hesabı üzerinden paylaşıldı.

Test edilen özellik ile kullanıcılar Yakın Arkadaş listesini düzenleyebilir ya da çıkabilir. Bu sayede artık istemediğiniz bir listede kalmak zorunda değilsiniz.