Apple o çok beklenen projesini duyurmadan iptal etti

Yayınlanma: 03.02.2025 - 22:25

Güncelleme: 03.02.2025 - 22:25

Apple'ın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı söylenen akıllı gözlüklerine yönelik bu sefer de iptal kararı ortaya çıktı. Artırılmış gerçeklik gözlüğü olması beklenen bu cihazın, Bloomberg'ün iddialarına göre, iptal edildiği söyleniyor.

APPLE AKILLI GÖZLÜK ÇIKARTMAYACAK GİBİ DURUYOR

Apple'ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro'dan istediği talebi görememesi uzun yıllardır geliştirildiği söylenen akıllı gözlüğün geleceğini de etkilemiş görünüyor. Bloomberg'de yer alan habere göre Apple, projeyi daha duyurmadan iptal etme kararı aldı.

Söylenene göre aslında cihaz geliştirilmiş ancak Apple'daki yöneticiler, cihazı test edip performansını beğenmemesi üzerine iptal edilmiş. Bir süredir zaten bu geliştirilme ve test aşamasında olan cihazdan umut kesilince komple iptal edilmiş.

Apple'ın akıllı gözlüğü iptal edilmesiydi Google'ın akıllı gözlükleri veya günümüzde Meta'nın Ray-Ban ile yaptığı işbirliği sonuca ortaya çıkan cihazlarına benzeyecekti.