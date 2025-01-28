Apple'dan akıllı ev ürünleri sektörüne 'akıllı ekran'

Yayınlanma: 28.01.2025 - 20:13

Güncelleme: 28.01.2025 - 20:13

Apple, özellikle farklı akıllı ürünler üretmiyor olmasıyla eleştiriliyor. Güvenli alanından çıkmadan iPhone, iPad ve MacBook geliştiren Apple'ın akıllı ekran üzerinde çalıştığı ortaya çıktığından beri konuşuluyor. Bloomberg'den Mark Gurman ise Apple'ın bir süredir gündemde olan cihazı hakkında yorumda bulundu.

APPLE'IN AKILLI EKRANI NASIL OLACAK?

Gurman'ın kaynakları ve daha önce çıkan bilgilere göre 7 inç boyutlarında olması beklenen bu cihaz aynı zamanda Apple'ın diğer cihazları kadar pahalı olmayacak. Ekranın yılın en önemli ürünü olarak nitelendirildiği söyleniyor. Bu cihaz, bazı Apple uygulamalarına yerleşik olarak sahip olabilecek.

Bu cihazın yeni ürünlerin habercisi de olacağı söyleniyor. Akıllı güvenlik sistemleri, kapı zili ve güvenlik kamerası gibi cihazlar da akıllı ekranın ardından gelebilir.

Cihazın 2025 yılında tanıtılması bekleniyor.