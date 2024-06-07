Apple şifre yönetimi için bir uygulama sunmaya hazırlanıyor

Yayınlanma: 07.06.2024 - 12:52

Güncelleme: 07.06.2024 - 12:52

Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda yeni tanıtması beklenen bir uygulama sızdırıldı. Buna göre Apple, şifre yönetimi için özel bir uygulama geliştirdi ve bunu tanıtacak.

DİĞER APPLE CİHAZLARLA ENTEGRE OLACAK ŞİFRELER UYGULAMASI SUNULACAK

Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığına göre Şifreler olarak adlandırılacak bu uygulama kullanıcıların şifre yönetim süreçlerine odaklanacak.

Kullanıcılara sunulması beklenen bu yeni uygulama, iPhone'dan Vision Pro'ya kadar her Apple cihazında entegre bir sistemin yer almasına olanak tanıyacak. Bu sayede, şifreler oluşturulmasının yanı sıra bu şifrelerin düzenlenmesi ve cihazlar arasında eş zamanlı olarak aktarılmasına imkan sağlayacak.