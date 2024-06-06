Apple'dan Watch ve iPhone'larda oluşan çatlaklara yönelik karar

Apple yeni bir ödeme kalemi çıkarttı. Buna göre ekranda kendi kendine ulaşan kılcal çatlaklardan artık servis ücreti alınacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2024 - 11:06
Apple'dan Watch ve iPhone'larda oluşan çatlaklara yönelik karar
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Apple, akıllı saatlerinin ekranlarıyla ilgili aldığı kararda artık kendi kendine oluşan kılcal çatlaklar için servis ücreti talep edecek. Normalde bu problemi yaşayan kullanıcılara ücretsiz değişim hakkı sağlanıyor.

APPLE WATCH'LARDA KENDİ KENDİNE OLUŞAN ÇATLAKLAR İÇİN KARAR

Apple, onarım ve standart garanti prosedürlerini yenilemeye karar verdi, kılcal çatlaklar için ödeme alacak. Ekranlarda oluşan bu küçük çatlaklar kullanıcı hatası olarak görülmediği için ücretsiz değişim hakkı sunuluyordu.

Özellikle telefonlarda kasada sorun yok ancak ekran çatlamışsa direkt değişim oluyordu. iPhone ve Apple Watch için geçerli olan bu yeni durum, iPad ve Mac modelleri için geçerli değil yani cihazınızın kasası sağlam ancak ekranı çatlamışsa değişim yine ücretsiz olacak.  



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