Apple TV'nin ücretsiz versiyonu o ülkeden kalkıyor!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 17:37

Güncelleme: 31.08.2023 - 17:37

Apple, Birleşik Krallık'ta uzun bir süredir devam eden ücretsiz deneme teklifini Apple TV+ yayın hizmeti için sonlandırdı. İngiltere'deki pazarlama sayfaları, bugün itibarıyla reklam metinlerinden yedi günlük ücretsiz deneme süresine dair tüm ifadeleri kaldırdı.

Yeni müşteriler hala bir aylık abonelik alabilir ve daha sonra iptal edebilirler, ancak artık hemen bir abonelik başlatmaları gerekmekte. Daha önce yedi günlük süre içinde abonelikten çıkma ve ödeme yapmama seçeneği bulunuyordu.

Bugüne kadar, TV+ abonelik denemesi, piyasaya sürüldüğü Kasım 2019'dan bu yana değişmeden varlığını sürdürüyordu. Yedi günlük ücretsiz deneme süresi, TV+ hizmetini ilk kez kullanacak olanlar için geçerliydi ve Apple Kimliği başına sadece bir kez kullanılabiliyordu.

Bir kez uygun bir Apple donanım cihazı satın alındığında sunulan üç aylık ücretsiz kullanım ve Apple One için sunulan 30 günlük ücretsiz deneme gibi diğer Apple TV+ teklifleri ise devam etmekte. Apple TV+ ayrıca Apple Music Öğrenci Planı için ücretsiz bir avantaj olarak sunulmaya devam ediyor.

Şu an için, TV+ denemesinin en azından Birleşik Krallık ve Güney Afrika'da pazarında sona erdidi. Diğer ülkelerde ise bu durumun geçerli olup olmayacağı belirsiz durumda.