Tim Cook'un Instagram hesabı sahte çıktı: Apple yöneticileri takip ediyordu

Yayınlanma: 28.08.2023 - 12:18

Güncelleme: 28.08.2023 - 12:18

Geçtiğimiz ay Apple'dan Phil Schiller, X'te (eski adıyla Twitter) geçen tartışmalara rağmen Instagram ve Threads'e katıldı. Diğer Apple yöneticilerinin Instagram'da yer almasına rağmen CEO Tim Cook'un hesabı bulunmuyordu.

Aradan bir süre geçtikten sonra Apple CEO'sunun da Instagram hesabı açtığı öğrenilmişti. Ancak son ortaya çıkan bilgilere göre Instagram'da bulunan Tim Cook hesabı sahte çıktı.

HESAP TEMMUZ AYINDA AÇILMIŞTI

Temmuz 2023'te 'tim.d.cook' kullanıcı adıyla açılan hesap, Tim Cook'un resmi hesabıymış gibi görünüyordu. Ancak daha sonra yapılan araştırmalar, hesabın Tim Cook tarafından oluşturulmadığını ve sahte olduğunu gösterdi.

Hesap, Apple Başkan Yardımcıları gibi önemli isimler tarafından takip ediliyordu. Bununla birlikte, Apple yetkilileri hesabın sahte olduğunu fark etti ve hesap kapatıldı. Ancak hesabı takip eden Apple yöneticilerinin neden böyle bir sahte hesabı takip ettikleri konusunda henüz bir açıklama yapılmış değil.