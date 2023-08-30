Apple dayatılan kuralı benimsiyor; AirPods'lara da geliyor

Yayınlanma: 30.08.2023 - 13:14

Güncelleme: 30.08.2023 - 13:14

Avrupa Birliği elektronik ve akıllı cihazlar için USB-C şarj portu standardında anlaşmıştı. Bu noktada zaten akıllı telefonlarında USB-C kullanan Android telefon üreticileri için değişiklik yapmak gerekmiyordu ancak Apple'ın iPhone'larda halen USB-C'ye geçmemiş olması şirketi zorunlu bir değişikliğe itti.

Apple 12 Eylül'de yeni iPhone'larını tanıtacak ancak bu etkinlikte yeni şarj portu değişikliği gündem olabilir

APPLE YALNIZCA iPHONE'DA DEĞİL AIRPODS İÇİN DE DEĞİŞİKLİK YAPACAK

iPad tarafında ve MacBook tarafında bir süredir USB-C kullanan Apple, iPhone 15 ailesinde de bu şarj portu değişikliğini yapacak gibi duruyor. Akabinde yeni çıkan haberlere göre AirPods şarj haznesi için de bu değişikliğe uyum sağlayacak.

Gazeteci Mark Gurman tarafından aktarılan bilgilerde AirPods'ların yeni şarj portlarına sahip iPhone 15 ailesiyle uyumlu olması için bu karar alındı.

Apple'ın halihazırda AirPods Max, MagSafe batarya cihazları, Magic Mouse/ Klavye ve Trackpad gibi cihazlarında Lightning portu bulunuyor. Bunların da yeni üretim bandında değişmesi bekleniyor.