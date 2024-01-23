Apple Vision Pro karaborsaya düştü! 10 bin dolardan listelendi

Yayınlanma: 23.01.2024 - 21:58

Güncelleme: 23.01.2024 - 21:58

Apple Vision Pro ilk tanıtıldığı zamanlarda fiyatıyla konuşulurken, ön siparişlerin açılmasıyla beraber karaborsada fiyatların uçuş yapması gündem oldu. Cihaz 3 bin 499 dolardan başlayan fiyatlara satılıyor. En yüksek depolama alanına sahip versiyon içinse 3 bin 899 dolar ödemek gerekiyor. Ancak Ebay gibi platformlarda cihazın ön sipariş fiyatı 10 bin dolara kadar çıktı.

APPLE VISION PRO'NUN ÖN SİPARİŞ FİYATI KARABORSADA UÇUŞTA

Bunun sebebi, Apple'dan ön sipariş veren kişilerin Ebay gibi platfromlara fahiş fiyatlardan cihazı satışa eklemeleri oluyor. Ön siparişte 160 bin ile 180 bin adet satıldığı tahmin edilen cihazın yüksek fiyatı ve kısıtlı sayıda üretilmiş olması fiyatları iyice katladı.

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre cihaz ön siparişte 160 bin ila 180 bin adet sattı ve bu stokların tamamen tükenmesine neden oldu.

Medium hesabı üzerinden blog yazısı paylaşan Kuo, tüm teslimatların 7 haftaya kadar uzayabileceğini düşünüyor.