Yayınlanma: 09.11.2023 - 13:01

Güncelleme: 09.11.2023 - 13:01

Eğer bir arkadaşınıza veya aile üyenize mevcut konumunuzu hızlıca göndermek istiyorsanız, Apple Watch'unuz bu işlemi oldukça kolaylaştırır. Peki Apple Watch ile konum nasıl gönderilir?

APPLE WATCH İLE KONUM NASIL GÖNDERİLİR?

Mesajlar Uygulamasını Açın: Apple Watch'unuzda Mesajlar uygulamasını başlatın. Konuşmayı Açın: Konumunuzu paylaşmak istediğiniz konuşmayı açın veya isterseniz yeni bir konuşma başlatın. Zorla Dokunun: Daha fazla seçenek görmek için ekrana zorla dokunun. Konum Gönder: Açılan menüden "Konum Gönder" seçeneğine dokunun. Gönderin: Birkaç saniye içinde Apple Watch, mevcut konumunuzu alacak ve belirttiğiniz konuşmadaki kişiye gönderecektir.

Unutmayın ki, bu işlemin gerçekleşebilmesi için Konum Servislerinizin açık olması gerekiyor. Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri bölümünden Konum Servisleri'ni etkinleştirebilirsiniz.