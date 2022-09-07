Apple Watch Series 8, Watch Ultra ve Watch SE 2 tanıtıldı!
Apple sağlık ve fitness tarafında akıllı saatlerine çok güveniyor. Bu akşamki etkinliğinde Apple Watch Series 8, Watch Ultra ve Watch SE 2 modellerini tanıttı.
Akıllı saat tarafında iddialı bir etkinlik geçiren Apple, üç farklı akıllı saat modelini tanıttı. Standart serisi Watch Series 8, çok daha güçlü bir akıllı saat olarak Watch Ultra ve önceki giriş seviyesi saatinin ikinci nesli olarak Watch SE 2. Cihazların tasarımsal olarak birbirlerine benzediğini söylemek yanlış olmaz.
Apple Watch tarafında dikkat çekiyor
Apple Watch Ultra, gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Diğer akıllı saat modellerine göre çok daha geniş ve heybetli duran cihaz, sporla haşır neşir olanların ya da arazide fazla vakit geçirenlerin hoşuna gidecek. Saatle ilgili sızıntılarda olduğu gibi 49 mm ve titanyum yapıda karşımıza çıkan bu saat, 36 saate kadarlık bir kullanım sunuyor.
Eğer özel güç moduna alırsanız bu kullanım saati 60'a kadar çıkıyor. Cihazda iki farklı hoparlör, üç farklı mikrofon ve çift GPS bulunuyor. OLED ekranı bulunan cihaz acil durumlarda 86 dB ses çıkartabiliyor. Su altına dalışta da kullanılabilecek bu saat, sıcaklık sensörü ile de kaza algılama özelliğine sahip.
Apple Watch Ultra Türkiye fiyatı: 27.999 TL
Apple Watch Series 8
Bu cihaz Series 7'nin özelliklerinin tamamını taşımakla beraber bir de 'sıcaklık sensörüne' sahip. Bu sensör kadın sağlığına daha çok odaklanıyor ve doğurganlık ya da bedensel dönemlere odaklanıyor. İki farklı sıcaklık sensörü taşıyan cihaz, en doğru sıcaklığı hesaplamaya çalışıyor. Cihaz düşük güç modunda 36 saate kadar çalışıyor.
Apple Watch Series 8 Türkiye fiyatı: 9.299 TL
Apple Watch SE 2
Akıllı saat zaten giriş seviyesi olarak geçiyor ve önceki modele kıyasla 3 farklı renk ile geliyor. Önceki modele göre yüzde 20 daha hızlı olan cihaz kaza algılama özelliği eklenerek kullanıcı karşısına çıkartıldı.
Apple Watch SE 2 Türkiye fiyatı: 5.999 TL
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