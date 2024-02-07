Apple Watch Ultra 3'ün çıkışı ertelenmiş olabilir

Yayınlanma: 07.02.2024 - 10:40

Güncelleme: 07.02.2024 - 10:40

Apple'ın yeni nesil Watch Ultra 3 modeliyle ilgili bazı haberler ortaya çıktı. Buna göre akıllı saatin beklenmeyen bir şekilde ertelenme ihtimali olduğunu gösteriyor. Bunun sebepleri olarak da microLED ekranı, tedarik sorunları ve maliyetin yüksek olması sayılıyor.



APPLE WATCH ULTRA 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kore merkezli The Elec'e göre bu gecikmenin ana nedeni microLED ekranın bu akıllı saatte kullanılacak olması. Ekranlara ulaşmak ve tedarik zincirinde yaşanan gecikmeler olacak. Bakıldığında 2,12 inçlik microLED ekranın maliyeti 150 dolarken, OLED ekranın maliyet 38 dolar.

Yayınlanan rapora göre Apple, microLED ekranlardaki yüksek maliyetin düşmesini bekleyecek ve yeni nesil akıllı saat modelinin de çıkışı biraz ertelenmiş olacak.

Söylenene akıllı saat modeli göre en erken 2025'te gelecek ancak 2026'ya kadar da sarkabilir.