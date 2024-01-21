Hiç piyasaya sürülmemiş özel Apple Watch kayışı ortaya çıktı

Apple'ın limitli sayıda ürettiği pek çok ürün var. Bir Apple koleksiyoncusu yalnızca 10 adet üretilen özel Apple Watch kayışını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 17:15
Hiç piyasaya sürülmemiş özel Apple Watch kayışı ortaya çıktı
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Apple Watch'un daha önce seri üretime geçmemiş özel bir kayışı ortaya çıktı. Bu Apple Watch Series 2 için geliştirilen Bulut Spor Kayış'ın hikayesi ise artık Apple'da çalışmayan eski tasarımcısı Jony Ive'a dayanıyor. Ive'ın 2017 yılında 50'inci yaşına girdiği dönemde Apple bunu kutlamak amacıyla özel bir kayış tasarladı. 

ÖZEL TASARIM APPLE WATCH KAYIŞI ORTAYA ÇIKTI

Ive'ın I'sı ve 50 yaşısını temsilen gelen ''I50'' kayışın pim kısmının üstende yer alıyor. Apple koleksiyoncusu Stella Fudge ise bu kayışın fotoğraflarını gösteren bir X paylaşımı yaptı. 

Burada aktarıldığı kadarıyla 10 adet bulunan bu özel kayış, daha önce görülmemişti.

 


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