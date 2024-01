Hiç piyasaya sürülmemiş özel Apple Watch kayışı ortaya çıktı

Apple Watch'un daha önce seri üretime geçmemiş özel bir kayışı ortaya çıktı. Bu Apple Watch Series 2 için geliştirilen Bulut Spor Kayış'ın hikayesi ise artık Apple'da çalışmayan eski tasarımcısı Jony Ive'a dayanıyor. Ive'ın 2017 yılında 50'inci yaşına girdiği dönemde Apple bunu kutlamak amacıyla özel bir kayış tasarladı.

Ive'ın I'sı ve 50 yaşısını temsilen gelen ''I50'' kayışın pim kısmının üstende yer alıyor. Apple koleksiyoncusu Stella Fudge ise bu kayışın fotoğraflarını gösteren bir X paylaşımı yaptı.

Burada aktarıldığı kadarıyla 10 adet bulunan bu özel kayış, daha önce görülmemişti.

Story goes that this unique Cloud Sport Band would've originally come with a Ceramic 42mm Series 2 Watch as a gift to Jony Ive for his 50th birthday, hence the "I50" engraved on the pin. Allegedly around 10 or so exist, most are a test batch with the finalized one given to Ive pic.twitter.com/pfPPfcSRUT