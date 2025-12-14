Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apple watchOS 26.2 güncellemesi ile neler geliyor?

14.12.2025 19:53:00
Haber Merkezi
Apple, watchOS 26.2 güncellemesini destekleyen tüm akıllı saatlerine gönderdi.

Yeni watchOS 26.2 güncellemesi desteklenen Apple Watch modellerine geldi. Bazı yenilikleri de içeren bu güncelleme, uyku verilerini farklı seviyelerde sınıflandırıyor. Bu sayede kullanıcılar farklı seviyelerde uykularını takip edebiliyor. Burada yer alan 0-40 aralığı, çok düşükken, 41-60 aralığı düşük, 61-80 aralığı normal, 81-95 aralığı yüksek ve 96-100 aralığı ise çok yüksek olarak tanımlanıyor. 

ABD özelinde gelen bir diğer yenilik ise gelişmiş güvenlik uyarıları oldu. Bu kasırga, sel ve benzeri doğal afetlerde kullancılara bildirim göndermeyi sağlıyor. Uyarılar, etkilenen bölgeleri gösteren haritalar ve diğer yönlendirme bağlantılarını içeriyor.

Bunun dışında kullanıcıların yaşadığı bazı sorunların düzeltilmesine odaklanıyor.

