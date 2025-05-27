Apple, WWDC 2025 etkinliğinde neler tanıtmayı planlıyor?

Apple WWDC 2025 etkinliği, 9 Haziran’da başlayacak, 13 Haziran’a kadar sürecek. Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) keynote etkinliğinde iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12, tvOS 19 ve visionOS 3 ile gelen yenilikler gösterilecek. Sızıntılar, Apple'ın şimdiye kadarki en büyük görsel değişiklikle birlikte yeni Apple Intelligence özellikleri bekleniyor.

iOS 19 ve iPadOS 19

Donanımhaber'e göre iOS 19 ve iPadOS 19, işletim sisteminin görünümünü temelden değiştirecek ve platformlar arası daha uyumlu deneyim sunacak. Apple, simgelerin, menülerin, uygulamaların, pencerelerin ve sistem düğmelerinin stilini güncelleyerek gezinmeyi ve kontrolü basitleştirecek. Bloomberg'den Mark Gurman, iOS 7'den bu yana iOS'taki en büyük tasarım güncellemesi olacağını iddia ediyor.

Apple, yeni tasarımı, menüler ve diğer arayüz öğeleri için çok fazla yarı saydamlığa sahip yuvarlak uygulama simgeleri içeren Apple Vision Pro arayüzüne dayandırıyor. Uygulamalar daha yuvarlak düğme tasarımlarıyla arayüz güncellemeleri görebilir, simgeler daha dairesel bir şekle bürünebilir ve çoğu uygulama hap şeklinde alt gezinme çubuğuna sahip olabilir.





Apple, tüm iPhone'larda pil ömrünü iyileştirmek için yapay zeka tabanlı batarya yönetimi özelliği üzerinde çalışıyor.

Apple'ın sanal sağlık koçu üzerinde de çalıştığı bildiriliyor. İddiaya göre Project Mulberry kod adlı yapay zeka özelliği, yenilenmiş Sağlık uygulamasını yapay zeka destekli bir koçla eşleştirecek. Sanal koç, Apple cihazlarınızdan veri toplayacak ve kişiselleştirilmiş sağlık tavsiyeleri vermek için yapay zekayı kullanacak. Apple'ın yapay zeka aracını doktorlardan gelen verilerle eğittiği bildiriliyor.

macOS 16

iOS 19 ve iPadOS 19 gibi macOS 16 da simgeler, menüler, uygulamalar ve diğer öğeler için yeni bir görünüme sahip, elden geçirilmiş bir tasarım içerecek. Yeni tasarım macOS ve iOS arasında daha iyi uyumluluk sağlayacak.

macOS 16, Kaliforniya'daki bir ikonik yapıdan esinlenen yeni bir isme sahip olacak ancak Apple'ın hangi ismi seçeceğine dair henüz bir bilgi yok. Yeni macOS sürüm, Condor, Diablo, Grizzly, Mammoth, Pacific, Redwood, Rincon, Tiburon, Shasta veya Skyline olarak isimlendirilebilir.

watchOS 12

watchOS 12, visionOS benzeri tasarım değişiklikleri içerecek. watchOS kullanıcı arayüzü, yenilenmiş görünüme kavuşan iOS 19 ile eşleşecek şekilde güncellenecek ancak Apple köklü bir tasarım yenilemesi planlamıyor.

Yarı saydam, şeffaf yüzey, aydınlatma efektleri ve yuvarlak düğmelerle dikkat çeken visionOS'tan esinlenen birkaç yeni arayüz öğesi olacak. Apple Watch ayrıca, cihaz içi Apple Intelligence özelliklerini destekleyecek RAM veya depolama alanına sahip olmadığından “Apple Intelligence ile desteklenen” yeni bir dizi özellik alacak.

iOS 19 developer (geliştirici) betası 9 Haziran'da yayınlanabilir

Apple'ın tipik programını izleyerek, etkinlik sona erdikten sonra yeni yazılımlar için ilk geliştirici beta sürümlerini yayınlayacak. Herkese açık beta sürümleri de bu yazın başlarında yayınlanacak. iOS 19, iPadOS 19, macOS 16 ve diğer yazılımların final sürümleri de sonbaharda iPhone 17 serisiyle birlikte sunulacak.