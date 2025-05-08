Apple Watch satışları her yıl düşüyor

Apple'ın uzun yıllar başarılı satışlarla andığı Apple Watch'lar artık eskisi kadar satmıyor.

Apple Watch satışları her yıl düşüyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.05.2025 - 20:02

Pazar araştırma şirketi Counterpoint'ın yayınladığı yeni verilere göre Apple Watch satışları iki yıldır düşüyor ve bu gidişle düşmeye de devam edecek. Bunun yanı sıra her yıl olduğu gibi akıllı saat satışları yükseliyor. Burada Apple'ın düşüş kaydetmesi akıllı saat modellerine yenilik katmaması olarak yorumlanıyor.

APPLE WATCH SATIŞLARI DÜŞÜYOR

Verilere göre Apple Watch satışları en son 2021 yılında arttı. Sonrasındaki yıllarda inişli çıkışlı veriler karşımıza çıksa da 2 yıldır sadece düşüşte.

Aktarılana göre 2024 yılında satılan Apple Watch rakamları 2023 yılının yüzde 19 altında kaldı.

Counterpoint analistlerine göre Apple Watch'un satışlarının bu denli düşmesi, saatlerin yenilik sunmaması ve farklı hissettirmemesi. 


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