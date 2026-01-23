Apple, yeni bir giyilebilir cihaz üzerinde çalışıyor!

Apple’ın, giyilebilir yapay zeka teknolojisine odaklanan yeni bir ürün üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Teknoloji şirketi, AirTag benzeri boyutta bir yapay zeka pini yani broş gibi bir ürün, üzerinde erken aşamada geliştirme yürütüyor; bu cihaz, firma içi raporlara göre 2027 civarında piyasaya çıkabilir.

The Information’ın haberine göre Apple’ın üzerinde çalıştığı yapay zekalı cihaz, yuvarlak, düz ve Apple AirTag kadar küçük bir cihaz olacak. Üretiminde alüminyum ve cam malzeme kullanılacak; uçtan uca kablosuz şarj desteği bulunacak.

Üründe aynı zamanda standart ve geniş açılı lensler, çevresel fotoğraf ve video çekimi için kullanılmak üzere iki kameranın yer alacağı tahmin ediliyor. Buna ek olarak çevredeki sesleri algılaması için üç mikrofon, hoparlör, ve fiziksel düğmenin de yer alabileceği söyleniyor.

HANGİ AMAÇLA KULLANILMASI BEKLENİYOR?

Giyilebilir bu cihazın temel hedefi, şirketin yapay zeka stratejisinin önemli bir parçası haline getirmek. Apple’ın Siri sesli asistanını öğrenen ve geliştiren yeni sohbet botu tabanlı bir yapay zekayla entegre etme planlarının bu cihazla birleşmesi bekleniyor. Siri bu sayede ekranlı cihazlar dışında giysi veya aksesuar gibi taşınabilir bir ürün üzerinden de etkileşim sunabilecek.

Bu hamle, Apple’ın sadece akıllı telefon, tablet ve saatlerle sınırlı kalmayıp, yapay zeka destekli yeni donanım kategorilerinde de yer alma stratejisini yansıtıyor.