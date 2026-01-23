Cumhuriyet Gazetesi Logo
Güvenli internet abone sayısı 55 milyonu aştı

Güvenli internet abone sayısı 55 milyonu aştı

23.01.2026 20:13:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Güvenli internet abone sayısı 55 milyonu aştı

2025 aralık sonu itibarıyla Güvenli İnternet Hizmeti'nden (GİH) faydalanan abone sayısının 55 milyonu aştığı aktarıldı.

Dijital ortamda akran zorbalığı ve siber tehditlere karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Güvenli İnternet Hizmeti 2011'de internetin güvenli kullanımına dair artan talepler üzerine hayata geçirilmişti. Bu hizmetle başta çocuklar olmak üzere aboneleri internetteki olumsuz içeriklerden korumayı amaçlanıyordu. Güvenli İnternet Merkezi ise 2016'da kuruldu.

Güvenli İnternet Hizmeti sayesinde abonelerin yasaklı madde ticareti yapan, şiddet içeren, ırkçılık ve nefret söylemi üzerine yayın oluşturan, terör propagandası yapan ve suç işlemeyi anlatan siteler ile dolandırıcılık sitelerinden talebe bağlı ve ücretsiz şekilde korunma imkanına sahip. Hizmet kapsamında geliştirilen "Çocuk" ve "Aile" profillerden birini tercih eden kullanıcıların, karşılaştıkları sorunu hemen iletme ve tedbir alınmasını talep etme hakkına sahip olduğu aktarıldı.

Çocuk profili ise "izinli liste" yöntemine göre çalışıyor. Buna göre 2025 aralık sonu itibarıyla Güvenli İnternet Hizmeti abone sayısı 55 milyon kişiyi aştı.

İlgili Konular: #güvenli internet #internet #güvenli internet hizmeti

İlgili Haberler

Epic Games'in 29 Ocak'a kadar ücretsiz vereceği oyun
Epic Games'in 29 Ocak'a kadar ücretsiz vereceği oyun Epic Games, her hafta ücretsiz olarak oyun hediye etmeye devam ediyor. 29 Ocak tarihine kadar ücretsiz verilen oyun ise Rustler oldu.
Microsoft, yeni robotik yapay zeka modeli Rho-alpha’yı tanıttı
Microsoft, yeni robotik yapay zeka modeli Rho-alpha’yı tanıttı Microsoft Research, robotik alanında önemli bir ilerleme olarak nitelendirilen yeni yapay zeka modeli Rho-alpha’yı kamuoyuna tanıttı.
Yüz yaraları neden daha az iz bırakıyor? Bilimden açıklama var!
Yüz yaraları neden daha az iz bırakıyor? Bilimden açıklama var! Stanford Üniversitesindeki araştırmacılar, yüz bölgesindeki yaraların vücudun diğer bölgelerine göre neden daha az iz bıraktığını ortaya koydu. Yapılan yeni araştırma, yara iyileşmesinde görev alan hücrelerin yüz ve vücutta farklı şekilde davrandığını gösteriyor.