Güvenli internet abone sayısı 55 milyonu aştı

Dijital ortamda akran zorbalığı ve siber tehditlere karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Güvenli İnternet Hizmeti 2011'de internetin güvenli kullanımına dair artan talepler üzerine hayata geçirilmişti. Bu hizmetle başta çocuklar olmak üzere aboneleri internetteki olumsuz içeriklerden korumayı amaçlanıyordu. Güvenli İnternet Merkezi ise 2016'da kuruldu.

Güvenli İnternet Hizmeti sayesinde abonelerin yasaklı madde ticareti yapan, şiddet içeren, ırkçılık ve nefret söylemi üzerine yayın oluşturan, terör propagandası yapan ve suç işlemeyi anlatan siteler ile dolandırıcılık sitelerinden talebe bağlı ve ücretsiz şekilde korunma imkanına sahip. Hizmet kapsamında geliştirilen "Çocuk" ve "Aile" profillerden birini tercih eden kullanıcıların, karşılaştıkları sorunu hemen iletme ve tedbir alınmasını talep etme hakkına sahip olduğu aktarıldı.

Çocuk profili ise "izinli liste" yöntemine göre çalışıyor. Buna göre 2025 aralık sonu itibarıyla Güvenli İnternet Hizmeti abone sayısı 55 milyon kişiyi aştı.