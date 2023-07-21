Apple yeni düzenleme yüzünden FaceTime ve iMessage'ı kaldırabilir

Yayınlanma: 21.07.2023 - 11:02

Güncelleme: 21.07.2023 - 11:02

Apple'ın yıllar önce sunduğu ve iPhone kullanıcıları arasında da oldukça popüler olan FaceTime ve iMessage için yeni bir konu gündeme geldi. Birleşik Krallık'ta yıllar önce yürürlüğe giren bir yasalanın tekrar düzenlenmesi ve uçtan uca şifrelenmiş mesajların taramasının yapabilecek olması Apple'ı harekete geçirdi.

Eğer tasarı kabul görürse Apple da iki hizmetini ülkede kaldırmayı düşünebileceğini söyledi.

2016 yılında yürürlüğe giren Soruşturma Yetkileri (IPA) yasasındaki yeni bir güncellemeyle ülkenin İçişleri Bakanlığı şifrelenmiş içeriğe erişim yetkisi kazanıyor.

Değerlendirilme aşamasında olan yasa tasarısı uçtan uca şifrelenmiş mesajların okunmasını gündeme getirdiği için tartışma fitilini ateşledi. İngiliz basını tarafından eleştirilen karar sonrası Apple da yasanın geçmesi halinde ülkede bu hizmetleri kapatacağını söylüyor.

Öte yandan bu yasaya karşı çıkan tek şirket Apple değil. WhatsApp'ın sahibi Meta ve Signal de bu tasarıya karşı duruyor. Signal'den yapılan açıklamaya göreyse Apple gibi bu tasarı kabul görürse ülkeden çekilebileceğini aktarıyor.