Apple yenilenmiş AirPods Pro 2 satmaya başladı

Yayınlanma: 04.12.2023 - 15:42

Güncelleme: 04.12.2023 - 15:42

Teknoloji devi Apple Amerika Birleşik Devletleri'nde yenilenmiş ürün satmaya başladı. Şirket 2022 yılında satışa çıkardığı AirPods Pro 2. nesil kulaklığını resmi sitesinde 40 dolar daha düşük bir fiyatla satışa sundu. Apple daha önce bu hizmeti birkaç Avrupa ülkesinde ve Kanada'da uygulamaya başlamıştı.

Donanımhaber'in haberinde yer alan bilgilere göre Apple'ın sattığı kulaklıklar sadece Lightning/MagSafe kutulu olan versiyonları.

Apple, Eylül 2023'te tanıttığı AirPods Pro 2'yi USB-C şarj kutusu ve bazı değişikliklerle güncelledi, ancak henüz bu güncellenmiş modelin yenilenmiş versiyonu Apple'ın mağazasında bulunmuyor.

Şirket, yenilenen tüm ürünlerin, tam işlevsellik testi haricinde kapsamlı bir temizleme sürecinden ve incelemesinden geçtiğini belirtiyor.