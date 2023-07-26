Apple'a 1 milyar dolarlık toplu dava açıldı

Yayınlanma: 26.07.2023 - 12:26

Güncelleme: 26.07.2023 - 12:29

Birleşik Krallık'ta, App Store ücretleri nedeniyle 1.500'den fazla uygulama geliştiricisi, Salı günü Apple'a karşı 785 milyon sterlinlik (1 milyar dolar) toplu dava açtı.

Apple'ın hizmetler işindeki gelirler, son birkaç yılda hızla artarak çeyrek başına 20 milyar dolar civarında seyrediyor. Ancak şirketin App Store'da uygulama geliştiricilerinden uygulama içi ödeme sistemini kullanmaları karşılığında aldığı %15 ila %30 oranındaki komisyonlar eleştiriliyor.

East Anglia Üniversitesi Rekabet Politikası Merkezi'nde profesör ve eski bir Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ekonomisti olan Sean Ennis, İngiltere'de Rekabet Temyiz Mahkemesi'nde 1.566 uygulama geliştiricisi adına dava açıyor.

Ennis, yaptığı açıklamada, "Apple'ın uygulama geliştiricilere uyguladığı ücretler aşırıdır ve yalnızca iPhone ve iPad'lere uygulama dağıtımı üzerindeki tekeli nedeniyle mümkündür" dedi ve "Bu ücretler kendi başlarına adil değildir ve suiistimal edici fiyatlandırma teşkil etmektedir. Hem uygulama geliştiricilerine hem de uygulama alıcılarına zarar vermektedir" ekledi.

Apple daha önce, App Store'daki geliştiricilerin %85'inin herhangi bir komisyon ödemediğini ve Avrupalı geliştiricilere App Store aracılığıyla dünyanın 175 ülkesindeki pazarlara ve müşterilere erişmesine yardımcı olduğunu belirtmişti. Ancak davanın sonucu, Apple'ın App Store politikaları ve komisyon oranlarına yönelik eleştirileri ve yargısal mücadeleyi nasıl etkileyeceğini belirleyecek.