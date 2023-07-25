Apple çalışanı Google Chrome'da güvenlik açığı bulup, bildirmemiş

Yayınlanma: 25.07.2023 - 13:47

Güncelleme: 25.07.2023 - 13:47

Güvenlik açıklarını araştıran binlerce siber güvenlik araştırmacısı var. Devasa teknoloji şirketleri için çalışanların ise omuzlarında apayrı bir yük var. Yeni ortaya çıktığı kadarıyla Google, Apple için çalışan bir kişinin Chrome'da açık bulmasına rağmen bildirmediğini iddia ediyor.

Google daha sonra bu açığı bulan başka bir siber güvenlik uzmanına 10 bin dolar ödül verdi.

GÜVENLİK AÇIĞI AYLAR SONRA KAPATILMIŞ

Söylendiği kadarıyla Chrome'daki güvenlik açığı HXP CTF 2022 etkinliğinde Apple için çalışan Gallileo adlı araştırmacı tarafından bulundu. Ancak o sırada bildirim yapılmadı ve güvenlik açığı o şekilde kaldı. Ancak aynı etkinlikte Sisu adlı bir başka araştırmacı güvenlik açığını buldu ve ortaya çıkarttı.

TechCrunch'ın aktardığına bilgilerde Gallileo'ya göre güvenlik açığı çok da önemli değildi ve güvenlik açığı hakkında raporun yazılması iki hafta sürmüştü. Apple için çalışan araştırmacı 5 Haziran'da Google'a bu bildirimi yapmış ancak etkinlikte tespit edilen açık 29 Haziran'da kapatılmış.

Konu hakkında Apple'dan resmi bir açıklama yok.