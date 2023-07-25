Apple çalışanı Google Chrome'da güvenlik açığı bulup, bildirmemiş

Apple ve Google arasında yeni bir tartışma başladı. Google'a göre Apple için çalışan bir siber güvenlik araştırmacısı Chrome'da açık bulup, bildirmedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 13:47
Apple çalışanı Google Chrome'da güvenlik açığı bulup, bildirmemiş
Abone Ol google-news

Güvenlik açıklarını araştıran binlerce siber güvenlik araştırmacısı var. Devasa teknoloji şirketleri için çalışanların ise omuzlarında apayrı bir yük var. Yeni ortaya çıktığı kadarıyla Google, Apple için çalışan bir kişinin Chrome'da açık bulmasına rağmen bildirmediğini iddia ediyor. 

Google daha sonra bu açığı bulan başka bir siber güvenlik uzmanına 10 bin dolar ödül verdi. 

GÜVENLİK AÇIĞI AYLAR SONRA KAPATILMIŞ

Söylendiği kadarıyla Chrome'daki güvenlik açığı HXP CTF 2022 etkinliğinde Apple için çalışan Gallileo adlı araştırmacı tarafından bulundu. Ancak o sırada bildirim yapılmadı ve güvenlik açığı o şekilde kaldı. Ancak aynı etkinlikte Sisu adlı bir başka araştırmacı güvenlik açığını buldu ve ortaya çıkarttı. 

TechCrunch'ın aktardığına bilgilerde Gallileo'ya göre güvenlik açığı çok da önemli değildi ve güvenlik açığı hakkında raporun yazılması iki hafta sürmüştü. Apple için çalışan araştırmacı 5 Haziran'da Google'a bu bildirimi yapmış ancak etkinlikte tespit edilen açık 29 Haziran'da kapatılmış. 

Konu hakkında Apple'dan resmi bir açıklama yok. 


Apple ve Google Google ve Apple apple

İlgili Haberler

Apple da bu işe giriyor: Apple GPT için ayrıntılar

Apple da bu işe giriyor: Apple GPT için ayrıntılar
Apple'ın asla tanıtmayacağı bir iPhone modeli

Apple'ın asla tanıtmayacağı bir iPhone modeli
Google'dan gazeteciler için 'Genesis' adlı yapay zeka aracı yolda

Google'dan gazeteciler için 'Genesis' adlı yapay zeka aracı yolda

En Çok Okunan Haberler