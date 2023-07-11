Apple'dan tartışma yaratacak reklam: 'Rahat ol, bu iPhone 14 Pro'
Apple, bir süredir zam haberleriyle gündeme gelse de YouTube üzerinden yayınladığı kısa reklam filmiyle tartışma yaratacak gibi duruyor.
Geçen yıl tanıtılan iPhone 14 serisinde yer alan kaza algılama sistemi hakkında oldukça iddialı olan Apple, bu sayede kaza yapılsa bile müdahalenin çabuk yapılacağı önünde iddiasını yeni yayınladığı bir video ile taçlandırmak istedi. Yayınlanan reklam filminde yer alan 'rahat ol, bu iPhone 14 Pro' ibaresi çıkıyor.
'KAZA ALGILAMA SİSTEMİNE' GÖNDERME YAPAN REKLAM
Yayınlanan kısa filmde kaza anı canlandırılıyor. Bir cansız insan modelinin yer aldığı araç bir şekilde kaza geçiriyor ve taklalar atıyor. O sırada arkada da bir şark çalıyor. Taklaların son bulmasıyla sona eren şarkıyla beraber ekranda 'rahat ol, bu iPhone 14 Pro' yazısı çıkıyor.
Sürücünün kaza geçirmesinin ardından telefonuyla kendisine yardım çağıramayacak olmasına gönderme yapan Apple, kullanıcıların rahat olmasını çünkü kaza algılama özelliği ile ona gerekli yardımın geleceğini vurguluyor. Apple gelecek tepkileri tahmin etmiş olacak ki video yoruma kapalı şekilde yayınlanmış.
Yayınlanan reklam filmi ise şu şekilde:
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