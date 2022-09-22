iPhone 14'ün kaza algılama özelliği 'kaza' ile test edildi

22 Eylül 2022 Perşembe, 09:06

YouTube üzerinden yayımlanan bir videoda iPhone 14 serisinin 'kaza algılama özelliği' test edildi. Yayıımlanan görüntülerde denemenin başarılı bir şekilde sonuçlandığı görülüyor. TechRax isimli kanal, Apple'ın iPhone 14 serisiyle beraber gelen özelilğini gerçek bir kaza ile test etmeye karar verdi.

iPhone 14 serisinin kaza algılama özelliği çalışıyor

Hatırlatmak gerekirse iPhone 14'lerde 256 G'ye kadar G kuvvetini algıyabilen çift çekirdekli ivmeölçer yer alıyor. Bu sayede yeni yüksek dinamik aralıklı jiroskop da trafik kazalarını algılayabiliyor.

Yayımlanan videonun amacı özelliğin ne kadar doğru sonuçlar sunduğu olmuştu. YouTuber uzaktan kumanda sistemiyle donatılmış bir aracın koltuğuna bağladığı iPhone 14 ile bu özelliği test etti. Söz konusu testin güvenlik koşulları sağlanak yapıldığı aktarılıyor.

Gerçekleşen söz konusu kaza sonrasında iPhone 14'ün kaza algılama özelliği söylendiği gibi çalışıyor ve çarpışma anından hemen sonra telefondan yüksek bir uyarı sesi çıkıyor. Bu sesin ardından acil durum araması otomatik olarak yapılıyor. Elbette bu aramanın yapılmaması için de 10 saniyelik bir süre var.