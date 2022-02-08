Apple'dan yeni hamle: Yapay zeka odaklı müzik girişimini satın aldı

08 Şubat 2022 Salı, 17:25

Apple, bünyesinde barındırdığı şirketlere bir yenisini daha ekledi. Daha önce popüler hava tahmin uygulaması Dark Sky ve şarkı tanımlama hizmeti Shazam gibi büyük satın alımlarla gündeme gelen teknoloji devi bu kez İngiltere merkezli ‘AI Music’ girişimini satın aldı.

ShiftDelete'in Bloomberg’in haberinden aktardığına göre; AI Music ve beraberindeki 20 çalışan Apple bünyesine geçti. Ekim ayında paylaşılan bir raporda, Apple’ın 2021’de satın alma harcamalarını önemli ölçüde azalttığı ve sadece 33 milyar dolar bütçe ayırmış olduğu belirtiliyor.

KULLANICI ETKİLEŞİMİNE GÖRE MÜZİK ÜRETİYOR

AI Music, yapay zekadan faydalanarak kullanıcı etkileşimine göre dinamik müzik üretebiliyor. Örneğin bir egzersiz sırasında dinlediğiniz müzik otomatik olarak, egzersiz yoğunluğunuza ve kalp atış hızınıza uyarlanarak değişebiliyor. Aynı şekilde bir oyun oynarken arka planda çalan şarkı da ruh halinize uyum sağlayabiliyor.

SATIN ALINDIKTAN SONRA WEB SİTESİ KAPANDI

Apple tarafından satın alındıktan sonra AI Music web sitesi kapandı. Bu da, bir Apple klasiği olarak girişimin iOS ekosistemiyle sınırlı olacağının göstergesi şeklinde değerlendiriliyor. Hatırlanacağı üzere şirket, hava tahmin uygulaması Dark Sky’ı satın aldığında da Android desteğini sona erdirip kendi platformlarına özel hale getirmişti.

AI Music’in hangi hizmetlerde kullanılacağı ise henüz belli değil. Apple Watch odaklı egzersiz programı Fitness+’a kalp ritmine göre değişen şarkılar keşfetme işlevi getirilebilir. Bununla birlikte Fotoğraflar uygulamasına, kullanıcının ruh haline göre değişen müziklerle slayt gösterisi oluşturma özelliği de eklenebilir. Bu noktada Apple’ın birden çok seçeneği var.

SON ZAMANLARIN EN ÖNEMLİ YATIRIMI

Öte yandan AI Music’in, Apple’ın müzik hizmetlerine yönelik son zamanlardaki en önemli yatırımlarından biri olduğunu belirtmekte fayda var. Geçen yıl şirket, ünlü klasik müzik yayın servisi Primephonic’i de satın almıştı.

Apple Music abonelerine, Primephonic çalma listelerinden ve özel ses içeriklerinden başlayarak daha iyi müzik deneyimi yaşayacakları müjdesini vermişti.