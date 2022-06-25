Apple'dan yeni iPhone'lar için kritik isim değişikliği hamlesi

25 Haziran 2022 Cumartesi, 17:01

Apple, bu ayın ilk haftasında düzenlediği WWDC22 etkinliğinde yeni işletim sistemi sürümlerini, M2 işlemcisini ve bu çipi kullanan cihazlarını tanıttı. Şimdi ise eylül ayında yeni akıllı telefonları için düzenleyeceği lansmana hazırlanıyor.

Ortaya çıkan sızıntılara göre ise iPhone 14 modellerinde şaşırtıcı isim değişikliği kullanıcıları bekliyor.

IPHONE 14 MODELLERİNDE ŞAŞIRTICI İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

ShiftDelete'in haberine göre; Apple, bu yıl 4 yeni model ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Fakat geçen yıllardan farklı olarak mini (2023 Mart’ta yeni SE olarak görebiliriz) yerine büyük boyutlu bir versiyonun geleceği kesinleşti.

İsminin ise iPhone 14 Max olması bekleniyordu. Zira boyut olarak Pro Max ile aynı olsa da işlemci, kamera ve ekran tarafında 14 ile benzer olacak.

'PLUS' GERİ GELİYOR İDDİASI

Fakat son haberlere göre Apple, Max isimlendirmesinin Pro modellerine özgü olmasını istiyor. Bu nedenle en son 8. nesilde karşımıza çıkan Plus ismini geri getirecek. Dolayısıyla yeni serinin isimlendirmesi sırasıyla iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max şeklinde.

Tasarım tarafına bakıldığında ise bu yıl Pro modelleri kendini öne çıkaracak. Zira artık ön tarafta yer alan ikonlaşan çentik yerine, kamera için bir delik, Face ID için de hap şeklinde 2. bir delik olacak. Ahize de ekranla kasa arasına yukarı kısma yerleştirilecek.

DAHA KÜÇÜK 'ÇENTİK'

iPhone 14 ve Plus modeli ise geçen yıl tanıtılan iPhone 13‘ün selefine kıyasla yüzde 30 oranında küçültülen çentiğiyle birlikte gelecek. Ayrıca kullanılan ekranlar da farklı olacaK. Öncelikle ekran çerçeveleri önemli oranda incelecek.

Buna ek olarak Apple’ın çip krizinden tedarik zincirindeki yaşanan problemler nedeniyle iPhone 13 ve Pro modellerinde olduğu gibi bu yıl da yalnızca Pro’lar özelinde 120 Hz tazeleme hızı görülebileceği söyleniyor. Yani 14 ve Plus, 60 Hz ile gelebilir.

PEKİ YA KAMERA?

İşlemci tarafında ise işler biraz karışık. Sızıntıların geneline baktığımızda Apple’ın yine Pro modellerini serinin geri kalanından ayrı tutacağı anlaşılıyor. İddiaya göre 14 Pro ve 14 Pro Max modelleri A16 Bionic işlemcisini kullanırken 14 ve 14 Plus, iPhone 13 serisinde kullanılan A15 Bionic işlemcisini kullanacak. Fakat bir dönem yapılan iyileştirmelerle birlikte tabletlerde kullanılan X serisine geçiş yapılarak A15X Bionic isimli yeni bir çiple de karşılaşmak mümkün.

Kamera tarafında ise Apple, geçen yıl hem lensleri hem de sensörleri büyüttü. Bu sene de 12 Megapiksel dizilimi yerine bir süre önce tasarım ve tescil çalışmaları ortaya çıkan 48 Megapiksellik kameralar bekleniyor.