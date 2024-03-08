Apple'ın katlanabilir ekranlı ilk cihazı tahmin edilenin dışında olacak

Yayınlanma: 08.03.2024 - 16:55

Güncelleme: 08.03.2024 - 16:55

Apple'ın uzun yıllardır katlanabilir yapıda bir cihaz geliştirdiği söyleniyor ancak buna dair resmi bir açıklama ya da sızıntı henüz çıkmış değil. Ünla Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göreyse bu beklenti en azından iPhone tarafında hiç olmayabilir. Çünkü Apple'ın geliştirme planı olduğu tek katlanabilir cihaz MacBook olabilir.

KATLANABİLİR YAPIDA İLK APPLA CİHAZI MACBOOK OLABİLİR

Kuo'ya göre Apple 20.3 inç büyüklüğünde katlanabilir yapıda bir MacBook geliştiriyor. Ancak cihazın 2027'den önce karşımıza çıkmasını beklemiyor.

Apple'ın iPhone prototipleri üzerinde çalıştığı ancak telefonların dayanıklılığı ve ekrandaki kırışıklık sorunlarının çözülememesi sebebiyle bu fikrin suya düştüğü aktarılıyor.