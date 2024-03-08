Apple'ın katlanabilir ekranlı ilk cihazı tahmin edilenin dışında olacak

Apple'ın katlanabilir yapıda bir iPhone geliştirdiği yıllardır konuşulan bir konu ancak bunun yıllardır gerçekleştiğini görmedik. Yeni bir iddia ise farklı bir noktaya değiniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 16:55
Apple'ın katlanabilir ekranlı ilk cihazı tahmin edilenin dışında olacak
Abone Ol google-news

Apple'ın uzun yıllardır katlanabilir yapıda bir cihaz geliştirdiği söyleniyor ancak buna dair resmi bir açıklama ya da sızıntı henüz çıkmış değil. Ünla Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göreyse bu beklenti en azından iPhone tarafında hiç olmayabilir. Çünkü Apple'ın geliştirme planı olduğu tek katlanabilir cihaz MacBook olabilir.

KATLANABİLİR YAPIDA İLK APPLA CİHAZI MACBOOK OLABİLİR

Kuo'ya göre Apple 20.3 inç büyüklüğünde katlanabilir yapıda bir MacBook geliştiriyor. Ancak cihazın 2027'den önce karşımıza çıkmasını beklemiyor.

Apple'ın iPhone prototipleri üzerinde çalıştığı ancak telefonların dayanıklılığı ve ekrandaki kırışıklık sorunlarının çözülememesi sebebiyle bu fikrin suya düştüğü aktarılıyor.


apple haberleri Apple katlanabilir ekranlı telefon haberleri

İlgili Haberler

Apple katlanabilir iPhone’u ne zaman piyasaya çıkaracak!

Apple katlanabilir iPhone’u ne zaman piyasaya çıkaracak!
Apple ve Epic Games arasındaki anlaşmazlığa AB bakacak

Apple ve Epic Games arasındaki anlaşmazlığa AB bakacak
Apple, iOS 17.4 güncellemesini sundu! Neler yeni?

Apple, iOS 17.4 güncellemesini sundu! Neler yeni?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Beşiktaş'tan kiralanmıştı: Rosier'den Nice'e kötü haber!

Beşiktaş'tan kiralanmıştı: Rosier'den Nice'e kötü haber!
Gülşen sahnede şarkı söyledi… Zuhal Topal oynadı, o anlar gündem oldu!

Gülşen sahnede şarkı söyledi… Zuhal Topal oynadı, o anlar gündem oldu!
TVF Başkanı Üstündağ'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde garip sözler: 'Adam gibi adam'

TVF Başkanı Üstündağ'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde garip sözler: 'Adam gibi adam'
Prens Harry hakkında skandal iddialar! Tehdit edildi: ‘Only Fans’ta yayımlayacağım’

Prens Harry hakkında skandal iddialar! Tehdit edildi: ‘Only Fans’ta yayımlayacağım’
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü şoku! Devam edemedi...

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü şoku! Devam edemedi...
TikTok, ABD’de tamamen yasaklanma tehlikesi altında!

TikTok, ABD’de tamamen yasaklanma tehlikesi altında!
Spor yazarları Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Mourinho görse kıskanırdı'

Spor yazarları Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Mourinho görse kıskanırdı'
Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi