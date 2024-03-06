Apple, iOS 17.4 güncellemesini sundu! Neler yeni?

Yayınlanma: 06.03.2024 - 13:01

Güncelleme: 06.03.2024 - 13:01

Appla, Avrupa Birliği'nin aldığı karar kapsamında App Store tarafı için karar almak zorunda kalmıştı. Bu 'üçüncü taraf uygulamaları başka oyun mağazalarından' indirmenin mümkün olacağı ve artık alternatif uygulama mağazalarının yer alacağı anlamına geliyor. 5 Mart'ta gönderilen yeni güncelleme, bunun yanı sıra yeni emoji karakterleri, Podcast'ler uygulaması için transkript özelliği ancak burada Türkçe dil desteği şu anda sunulmuyor.

AB ÜLKELERİ DIŞINDA KULLANILMAYAN ÖZELLİK

Bunların yanında Müzik tanıma ve tanımlanan şarkıyı Apple Music çalma listesine ve kitaplığa ekleme sunulmaya başlandı.

Çalınan Aygıt Koruması ise artırılmış güvenlik seçeğini tüm konumlarda sunuluyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modelleri için pil sağlığına ilişkin bilgiler 'ayarlar' altında toplandı.

Apple Cash sanal kart oluşturmanın yanı sıra Bul ile kişi fotoğraflarının gözükmemesi sorunu çözüldü.

Her ne kadar üçüncü taraf uygulama mağazaları Türkiye'de kullanıma açılmasa da tüm iPhone kullanıcıları için Apple, Xbox Cloud Gaming ve Nvidia GeForce NOW gibi bulut oyun hizmetlerine izin veriyor.