Apple'ın tasarım tarafında köklü bir değişiklik olabilir!
Apple tasarım tarafında eleştiriliyor. Apple'ın tasarım tarafındaki liderinin değişeceği gündeme geldi. Bu noktada radikal bir değişiklik olabilir mi?
Apple, son zamanlarda özellikle iPhone tasarımları nedeniyle sık sık eleştiriye maruz kaldı. Arka kameraların yerlerinde değişiklik yapılmaması ve iPhone SE serisindeki telefonların hala çentikli olması nedeniyle tasarımlar tartışma odağındaydı.
Bloomberg’in bugünkü haberine göre tüm bu cihazların tasarımında etkili olan Evans Hankey, Apple’dan 2023 yılında ayrılacak. Teknoloji devi, endüstriyel tasarımdan sorumlu başkan yardımcısının işten çıkmasıyla ilgili açıklama yaptı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.
DONANIM TARAFININ LİDERİ DEĞİŞİYOR
Shiftdelete.net'in haberine göre Apple‘ın Donanım Tasarım Lideri Evans Hankey, 2019 yılında John Ive’nin yerine gelmişti. İlk olarak tasarım ekibini yöneten Hankey, John Ive’nin işten ayrılmasıyla onun yerini aldı. Evans Hankey hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor. Çünkü teknoloji devi Apple, özellikle tasarım departmanında yer alan elemanlarının profillerini diğerlerine göre daha gizli tutmaya çalışıyor. Tasarım liderinin yerine kimin geçeceği şimdilik belirsiz.
Apple, Evans Hankey’e şirkete katkılarından dolayı teşekkür ederek işten ayrılma sürecinin bir geçiş dönemi belirten şu açıklamayı yaptı:
“Apple’ın tasarım ekibi, inkar edilemez Apple ürünleri hayal etmek için dünyanın dört bir yanından ve birçok disiplinden uzman yaratıcıları bir araya getiriyor. Kıdemli tasarım ekibi, onlarca yıllık deneyime sahip güçlü liderlere sahip. Evans, bize geçiş süreci boyunca çalışarak devam etmeyi planlıyor. Liderliği ve katkıları için ona teşekkür etmek istiyoruz.”
Apple’ın donanım tasarım liderinin 2023 yılında işten ayrılacak olması sosyal medyada ilgi odağı oldu. Liderin şirketten ayrılması durumunda Apple cihazlarının tasarım dilinin değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.
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