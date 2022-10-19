Apple tarafından Türkiye'deki iPad fiyatlarına yeni zam geldi

19 Ekim 2022 Çarşamba, 18:16

Her yeni ürün tanıtımında olduğu gibi Apple'ın dün tanıttığı iPad modellerinin ardından zam da geldi. Türkiye fiyatları bir hayli yüksek olan iPad Pro'lara ek olarak eski modellere de zam geldiği fark edildi.

TÜRKİYE'DE ZAM FARKI DAHA ÇOK HİSSEDİLDİ

Apple yeni cihazlarını duyururken Apple Store'u da kapatmıştı. Tekrar açtığında fiyat değişikliği görmeyen kullanıcılar sevinmişti ancak fiyatlar güncellendi. Daha önce 11 bin 199 TL'den başlangıç fiyatıyla satın alınabilen iPad Mini artık 12 bin 999 TL'den satın alınabiliyor.

Apple'ın 9. Nesil iPad'i ise normalde 7 bin 199 TL değerindeyken artık 8 bin 499 TL'ye satılıyor. iPad Air modelinde ise fiyat 12 bin 799 TL'den 14 bin 999 TL'ye kadar çıktı. Daha önce M1 işlemcili iPad Pro 16 bin 999 TL'den başlayan bir fiyata satılıyorken, yeni zamla beraber 20 bin 499 TL'ye çıktı.

Zam yalnızca Türkiye için değil ABD dışındaki ülkeler için geldi. Avrupa ülkelerine de gelen zam fiyatları oldukça yukarı çekti.