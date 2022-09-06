Apple’ın yeni bir abonelik hizmeti yolda olabilir
Far Out etkinliğine 1 gün(7 Eylül) kalmışken yeni ortaya çıkan bir raporda Apple’ın yeni bir abonelik hizmetini duyuracağını ima ediyor.
Apple’ın heyecanla beklenen yeni etkinliği Far Out, sadece iPhone’larını değil, yeni nesil Apple Watch ve AirPods modellerini de tanıttığı bir etkinlik olacak. Bu etkinlikte tanıtılacak cihazlar hakkında yüzlerce iddia atıldığını gördük. Bazıları oldukça makul olsa da bazılarının gelmeyeceği de ortada. Öte yandan pek çok özellik ve donanım konusunda oldukça güvenilir bilgiler sızdıran Mark Gurman, Apple’ın yeni bir abonelik hizmeti üzerinde çalıştığını duyurdu.
Etkinlikte tanıtılması bekleniyor
7 Eylül etkinliği öncesinde yayımladığı makale ile bir önizleme sunan Gurman, gerçek etkinliğin sonunda Apple’ın yeni abonelik hizmetini duyurmasını beklediğini belirtti. Bu abonelik hizmeti konusunda bir süredir kaynayan bir kazan zaten var ancak kesin olmadığını belirtmekte fayda var. Yarınki etkinlikten sonra daha iyi göreceğiz ancak yeni gelmesi planlanan abonelik sisteminde ücret ödemesi yapan müşteriler, yeni bir iPhone ve büyük olasılıkla Apple TV+ veya iCloud saklama alanı gibi paket bir servis alacak.
Gurman’a göre sistem şirketin hizmet paketi olan Apple One’a bağlı bir temele dayanacak. Fiyat tahmini dahi yapan Gurman, Standart, Pro ve Pro Max gibi seçeneklerden oluşacak aboneliğin aylık olarak giriş seviyesi 35 dolar, 45 dolar ve en yüksek 50 dolar gibi fiyatların biçilebileceğini belirtti. Yine de kabaca bir hesap yapıldığında yeni abonelik sistemi Apple One altında yer alırsa fiyatlandırması daha yüksek olacaktır.
İlgili Haberler
- Apple’ın yeni iPad’i için önemli bir karar vermesi gerekiyor
-
Video Haberler
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var'
- Benzin ve motorine zam geldi!
- 'Demek ki zam yağmuru kapıda'
- ENAG ağustos ayı enflasyonunu açıkladı
- İngiltere'de yeni başbakan belli oldu
- TÜİK ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı
- Kız Kulesi'nin yeni hali böyle olacak
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- Cumhuriyet Savcısı'ndan kadınlara çirkin teklif!
- 'Adaylığa hazırım' sözlerine 6'lı masadan yanıt