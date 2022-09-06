Apple’ın yeni bir abonelik hizmeti yolda olabilir

06 Eylül 2022 Salı, 08:54

Apple’ın heyecanla beklenen yeni etkinliği Far Out, sadece iPhone’larını değil, yeni nesil Apple Watch ve AirPods modellerini de tanıttığı bir etkinlik olacak. Bu etkinlikte tanıtılacak cihazlar hakkında yüzlerce iddia atıldığını gördük. Bazıları oldukça makul olsa da bazılarının gelmeyeceği de ortada. Öte yandan pek çok özellik ve donanım konusunda oldukça güvenilir bilgiler sızdıran Mark Gurman, Apple’ın yeni bir abonelik hizmeti üzerinde çalıştığını duyurdu.

Etkinlikte tanıtılması bekleniyor

7 Eylül etkinliği öncesinde yayımladığı makale ile bir önizleme sunan Gurman, gerçek etkinliğin sonunda Apple’ın yeni abonelik hizmetini duyurmasını beklediğini belirtti. Bu abonelik hizmeti konusunda bir süredir kaynayan bir kazan zaten var ancak kesin olmadığını belirtmekte fayda var. Yarınki etkinlikten sonra daha iyi göreceğiz ancak yeni gelmesi planlanan abonelik sisteminde ücret ödemesi yapan müşteriler, yeni bir iPhone ve büyük olasılıkla Apple TV+ veya iCloud saklama alanı gibi paket bir servis alacak.

Gurman’a göre sistem şirketin hizmet paketi olan Apple One’a bağlı bir temele dayanacak. Fiyat tahmini dahi yapan Gurman, Standart, Pro ve Pro Max gibi seçeneklerden oluşacak aboneliğin aylık olarak giriş seviyesi 35 dolar, 45 dolar ve en yüksek 50 dolar gibi fiyatların biçilebileceğini belirtti. Yine de kabaca bir hesap yapıldığında yeni abonelik sistemi Apple One altında yer alırsa fiyatlandırması daha yüksek olacaktır.