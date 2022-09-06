Apple’ın yeni iPad’i için önemli bir karar vermesi gerekiyor

06 Eylül 2022 Salı, 08:25

Apple’ın farklı bütçelere hitap eden cihazlarının çok çeşitli olduğunu söylemek mümkün değil. Bu nedenle genellikle premium olarak adlandırılan iPad modelleri de dahil olmak üzere diğer cihazlarında farklı ekran türlerini tercih ediyor örneğin, iPad tarafında OLED hiç tercih edilmiyor MacBook tarafında ise en yeni modeller de dahil olmak üzere Retina ekran tercih ediliyor. Söylenene göre bu sefer işler 2023 yılında biraz değişecek gibi. Son zamanlarda OLED donanımlı iPad’in önümüzde yıl çıkacağına dair haberlerin ve raporların artmasıyla kafalarda gerçekten de olabilir mi sorusu beliriyor.

Yeni modellerin ekran tarafında bu tarz gelişmeler kullanıcılar tarafından bekleniyor

Öncelikle OLED ekranlı bir iPad’in gelmesi kullanıcıların görüntü tarafındaki bozulmalara çok daha az maruz kalacağını söylemek mümkün. Apple’ın da gelecek yıllarda piyasaya sürülecek iPad modelleri için hibrit OLED teknolojisinden faydalanacak. The Elec’te yayımlanan raporda Apple’ın ilk OLED iPad’inin Pro olacağı ve çoğu akıllı teelfonda bulunan geleneksel OLED çözümü yerine ‘hibrit’ bir panele sahip olacağı aktarıldı.

Aynı raporda OLED ekranlı yeni iPad’e ek olarak iPad Pro ve MacBook için daha verimli bir OLED kullanılacağını belirtti.