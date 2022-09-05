Apple etkinliğine günler kala... iPhone 14 Pro hakkında tüm bilinenler

05 Eylül 2022 Pazartesi, 15:52

Akıllı telefon dünyasının en büyük şirketlerinden Apple, merakla beklenen amiral gemisi iPhone 14 için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, yeni telefonlarını ve akıllı saatini, 7 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.00’de Apple Park kampüsündeki Steve Jobs Theatre‘da tanıtacak.

iPHONE 14 PRO’DA A16 BİONİC ÇİP BULUNACAK

ShiftDelete'in haberine göre; tanıtım etkinliği yaklaştıkça modelin özellikleri de netleşmeye başladı. Seride çentik tasarımı, uydu tabanlı mobil iletişim özelliği, geliştirilmiş kamera gibi birçok yenilik kullanıcıları bekliyor olacak. Öte yandan model, A16 Bionic ile donatılacak.

iPHONE 14 PRO TASARIMI

Daha önce elde edilen bilgiler iPhone 14 Pro modelinin paslanmaz çelik çerçeve yerine titanyum çerçeveye sahip olacak. Öte yandan ön panel tasarımında yeniliğe gidiliyor. Şirket, 14 Pro modelinde çentik yerine bazı Android cihazlarda görmeye alışık olduğumuz delik tasarımına yöneliyor. Ancak serideki diğer modellerde çentik devam edecek.

KAMERA DİZİLİMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Elde ettiği sızıntı bilgilerle bilinen ünlü isim Jon Prosser, geçen aylarda iPhone 14 Pro modelinin görüntülerini yayımladı. Model, ilk bakışta çıkıntılı kamera dizilimi ile dikkatleri çekiyor.

Düşük ışıkta daha da iyi fotoğrafçılık sunan 48 megapiksel bir sensöre sahip ana kamerası ile gelecek. Ek olarak model, arka tarafta üçlü bir dizilime sahip olacak.

ULTRA GENİŞ SENSÖR

Son olarak sızıntılarıyla ünlü analist Ming-Chi Kuo, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max’in 1.4µm piksel yakalayabilen yeni ultra geniş kamera sensörlerine sahip olacağını belirtti. Yeni CMOS görüntüleme sensörüne yeni bir ses bobini motoru (VCM) ve yeni bir kompakt kamera modülü eklenecek.

iPHONE 14 PRO ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

iPhone 14 Pro modeli 6.1 ve Pro Max modeli 6.7 inç boyutlarında olacak. Ek olarak TSMC’nin 6 nanometre işleminde üretilen Qualcomm X65 modemi ile gelecek olan cihazda 48 megapiksel kamerayı barındırmak için Pro modellerinde kamera çıkıntıları biraz daha kalın ve daha geniş olacak.

iPhone 14 Pro, WiFi 6E desteğiyle birlikte 5G teknolojisini kullanacak. Tüm bunlar birleştiğinde daha uzun bir pil ömrü ortaya çıkacağı söyleniyor. Öte yandan modelin 2 TB depolama alanına sahip olabileceği gelen bilgiler arasında. Öyle ki modelin selefi 1 TB’lık bir depolama alanına sahipti.

3 KAT DAHA FAZLA MASRAF YAPILDI



Elbette Türkiye'deki ekonomik durum göz önünde bulundurulduğunda, akla gelen ilk soru fiyatları oluyor. Ancak cevabı da pek iç açıcı değil. iPhone 14 kamera yetenekleri açısından iPhone 13’e kıyasla daha iyi bir performans sunacak. Öte yandan sızıntı bilgiler, Apple’ın kamera için bir bir önceki modele oranla 3 kat daha fazla masraf yaptığı yönünde.

Ancak bazı kaynaklar, Apple’ın hali hazırda tüm dünyayı sarsan ekonomik dalgalanmaları hesaba katarak iPhone 13 ile aynı fiyat başlangıcıyla satışa sunacağını söylemişti.

Buna paralel olarak başlangıç seviyesi iPhone 14 modelleri 799 dolardan piyasaya çıkabilir. Pro modellerinde ise 100 dolarlık bir fiyat artışı bekleniyor.