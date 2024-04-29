Araştırma: Geceleri daha çok mu böcek var?

Böceklerin günün farklı vakitlerindeki etkinlikleri nihayet küresel çaplı bir araştırmayla aydınlatıldı. Bu canlıların geceleri üç kat daha aktif olduğu bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 03:19
Araştırma: Geceleri daha çok mu böcek var?
Abone Ol google-news

Yaygın şekilde tercih edilen yöntemlerinin yeterince etkili olmamasından dolayı böyle bir tespit bugüne kadar yapılmamıştı. Örneğin böcek yakalama kepçesi hareketsiz olanların yakalanmasını sağlarken ışık kullanılarak kurulan tuzaklar da gündüzleri işe yaramıyor. 

Independent Türkçe'nin haberine göre Batı Avustralya Üniversitesinden araştırmacılar bu zorluğun üstesinden gelmek için hareket halindeki böcekleri yakalamada kullanılan yöntemlerle yürütülen birçok araştırmadan faydalandı. 

99 ARAŞTIRMA KULLANILDI

1959'dan 2022'ye kadar yapılan 99 araştırmayı kullanan bilim insanları, toplamda 3 milyondan fazla böceğin verisini inceledi. Bu hayvanların yaşam alanları tropikal ormanlardan ılıman olanlara, kurak otlaklardan su ekosistemlerine kadar değişiklik gösteriyordu. Nature Communications adlı hakemli dergide yayınlanan çalışmayı yürüten Dr. Mark Wong araştırma sonuçlarını şu sözlerle açıklıyor:

Küresel analizimiz, böcek faaliyetlerinin gece boyunca ortalama üçte bir (yüzde 31,4) arttığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda dünya genelinde böcek faaliyetlerindeki modelleri yönlendiren temel ekolojik faktörleri de ortaya koyuyor.

Araştırmada mayıs sineği, evcikli böcekler, güve ve kulağakaçanlar gibi böceklerin gece vakti; trips, arı, eşek arısı ve karıncalar gibi canlıların da gündüzleri daha fazla sayıda olduğu tespit edildi.

Ayrıca nehir ve akarsulardaki böcekler geceleri daha aktifken, karada yaşayanlar gündüzleri daha hareketliydi. Özellikle savan ve otlak alanlarda bazen gün içindeki aktif böcek sayısı üç katına çıkıyordu. Dr. Wong bu değişkenliği böceklerin, kendilerini avlayacak hayvanlardan uzak durma çabasına bağlıyor: 

Balıklar gün içinde suda yaşayan böcekleri avlama eğilimindeyken, yarasa gibi gececil hayvanlar da karadaki yaşamı karanlıkta daha tehlikeli hale getiriyor.

Sıcaklığın oynadığı rolün de altını çizen araştırmacılar özellikle dünyanın daha sıcak bölgelerinde bunaltıcı havadan kaçmak isteyen böceklerin gece aktivitesinin tavan yaptığını kaydetti. 

Bunların yanı sıra küresel ısınmanın bu canlılar üzerine yarattığı tehlikelere dikkat çeken Wong "Tropik bölgeler gibi dünyanın en sıcak bölgelerindeki ısınma eğilimi, zaten sıcaklıkla başa çıkmakta zorlanan gececil böceklerin faaliyetlerini daha da azaltabilir" diye uyarıyor.

Bunun da ötesinde, yapay aydınlatma gececil böceklere zarar veriyor ve ekosistemlerdeki doğal davranışlarını bozuyor.

Araştırmacılar biyolojik çeşitliliğin korunması açısından bu tür araştırmaların devam etmesi gerektiğini vurguluyor.


İlgili Haberler

Ateşböcekleri nasıl ve neden ışık yayarlar, nereye kayboldular?

Ateşböcekleri nasıl ve neden ışık yayarlar, nereye kayboldular?
Çözülemeyen cinayetler 'dedektif böcekler'le aydınlatılıyor

Çözülemeyen cinayetler 'dedektif böcekler'le aydınlatılıyor
Böcekler de pek çok canlı gibi uyur mu?

Böcekler de pek çok canlı gibi uyur mu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tedavi gören Yıldız Tilbe 'dişsiz' halini paylaştı

Tedavi gören Yıldız Tilbe 'dişsiz' halini paylaştı
Süper Lig’e yükselen 2. takım belli oldu! Göztepe yeniden Süper Lig’de!

Süper Lig’e yükselen 2. takım belli oldu! Göztepe yeniden Süper Lig’de!
Cem Yılmaz da bıktı: Hasan Can Kaya ve Serenay Sarıkaya göndermelerine esprili paylaşım

Cem Yılmaz da bıktı: Hasan Can Kaya ve Serenay Sarıkaya göndermelerine esprili paylaşım
Trabzonspor Onuachu ile geri döndü!

Trabzonspor Onuachu ile geri döndü!
Fenerbahçe'nin yeni divan kurulu başkanı belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni divan kurulu başkanı belli oldu!
Kuzey Londra derbisinde Arsenal hata yapmadı!

Kuzey Londra derbisinde Arsenal hata yapmadı!
180 derece dönüş yapabilen dünyanın ilk denizaltısı

180 derece dönüş yapabilen dünyanın ilk denizaltısı
Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu