Araştırma: Grönland’daki buz kubbesi kritik sıcaklık eşiğinde

Buffalo Üniversitesinin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Üniversite, Columbia ve Kentucky üniversitelerinden araştırmacılarla, sonuçları "Nature Geoscience" adlı dergide yayımlanan ortak bir çalışma yürüttü.

Grönland'daki Prudhoe Kubbesi buz tabakasının altında gömülü kaya ve tortuların incelendiği araştırmada, bu buz tabakasının yaklaşık 7 bin yıl önce tamamen ortadan kaybolduğu belirtildi.

Araştırmanın yöneticilerinden ve Buffalo Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü üyesi Jason Briner, dönemin ılıman iklim değişikliğinin Prudhoe buz tabakasını erittiğini aktararak bugünün insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle bu buz tabakasının tekrar aşınmaya başlamasının sadece bir zaman meselesi olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Kentucky Üniversitesinden araştırmanın başyazarı Caleb Walcott-George da Prudhoe buz tabakasının, sıcaklıkların bugünkünden 3 ila 5 derece daha yüksek olduğu bir dönemde eridiğini vurguladı.

George, "Bazı tahminler, Prudhoe Kubbesi'nde bu sıcaklık seviyelerine, 2100 yılına kadar ulaşabileceğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, araştırmanın sonuçlarının deniz seviyesinin yükselmesi ve hangi buz tabakalarının risk altında olduğuna ilişkin fikir verebileceği de vurgulandı.