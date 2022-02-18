Araştırma: Müzik, yunuslarla iletişim kurmanın anahtarı olabilir

18 Şubat 2022 Cuma, 12:53

Yakın zamanda yayınlanan bir çalışmada, Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden (ANU) araştırmacılar, Yeni Güney Galler'de (NSW) müzik çalma yoluyla, son derece zeki olan bu memelilerle iletişim kurmada büyük başarı elde ettiklerini söylediler.

Aralık ayında çalışma kapsamında bir teknenin güvertesinden sanatçılar flüt, pikolo flüt ya da ahşap Hint flütü çaldı ya da şarkı söyledi.

Araştırmacılar, yunusların müzikten etkilendiğini fark etti ve araştırmacıların çağrılarına yunusların verdikleri yanıtlar bir su altı mikrofonu tarafından kaydedildi.

ANU Müzik Okulu'ndan bir flütçü olan Sally Walker, çalmaya başladıktan birkaç dakika sonra bir şişe burunlu yunus sürüsünün tekneye yaklaştığını söyledi.

SÜRÜ DANS ETTİ

Walker, Perşembe günkü basın açıklamasında, "Bir yunus tekneyle aynı hızda doğrudan altımızdan süzüldü ve sürünün geri kalanı bu yunusun etrafında dans etti" dedi.

"Yüksek frekanslar ve aralarında belirli aralıklar bulunan notalar yunusları çekiyor ve heyecanlandırıyor gibiydi. Imagine teknesinin personeli, hem limanda hem de denizde alışıldığından daha fazla sayıda yunus gördüğümüzü söyledi."

25 yıldan uzun süredir yunuslarla insan etkileşimlerini araştıran yunus uzmanı ve araştırmanın ortak yazarı Olivia De Bergerac, memelilerin canlı müziğe nasıl tepki verdiği hakkında çok az şey bilindiğini söyledi.

"Yunuslar sesler dünyasında yaşarlar. Birbirlerine, alınlarında bulunan bir yağ dokusu kütlesi olan melonlarına yansıyan, bilgi hologramı olan bir ses göndererek iletişim kurarlar, bu yüzden insanlar olarak yunuslarla müzik aracılığıyla iletişim kurabileceğimizi biliyorum" dedi.

"Yunuslar son derece zeki yaratıklardır ve düşüncelerimizi, duygularımızı, durumumuzu hissedebilir ve bizi iyileştirmek için bize sesler gönderebilirler."

Araştırmanın bir sonraki adımında bir su altı hoparlörü aracılığıyla yunuslar için müzik çalınacak ve onların hangi seslere daha duyarlı olduğu ve verdikleri tepkinin suyun üstündeki müzikten nasıl farklılık gösterdiği belirlenecek.