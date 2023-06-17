Araştırma: Muzun lifleri ve kabuklarını da yiyebilirsiniz!

Yayınlanma: 17.06.2023 - 12:24

Güncelleme: 17.06.2023 - 12:24

Muzların pek çok kişi tarafından sevilmeyen, iplik benzeri lifleri bulunuyor. Ama aslında bu kısımlar (ve hatta muz kabukları bile) düşündüğünüzün çok daha fazlasını sunabildiği aktarılıyor.

Çoğu kişi muz sever, meyveyi soyarken ortaya çıkan, ipe benzeyen garip lifli parçaları hemen ayırarak yememeyi tercih eder. Ancak bu lifleri yemeniz için birkaç iyi neden var. Floem demetleri olarak bilinen bu lifli parçalar, tamamen yenilebilir ve belki de şaşırtıcı derecede besleyici olduğu bir gerçek.

Muzlar, hafif derecede radyoaktif olabilseler de pek çok faydaları vardır. Chip'in aktardığı USDA’nın da belirttiğine göre, bir orta boy muz, 100 kalorinin biraz altında enerjinin ve lif, potasyum, B6 vitamini, C vitamini, magnezyum ve manganez gibi çeşitli temel besinlerin yanı sıra çeşitli antioksidanlar ve bitkisel besinler sağlar.

Floem demetleri, temel olarak bir bitkinin taşıma sistemi olarak tanımlanabilir. Bitkinin “vücudunda” şekerleri ve diğer fotosentez ürünlerinin istedikleri yere pompalandığı tüpler olarak görev alırlar. Bu önemli görevi yerine getirmek için bu tüplerin özellikle sağlam olması gerekir, bu nedenle muzun geri kalanına kıyasla daha karmaşık lif türlerinden oluşurlar.

BerkleyRD'de Baş Bilim Sorumlusu ve eski beslenme araştırmaları başkan yardımcısı ve Dole Beslenme Enstitüsü direktörü Nicholas D. Gillitt, Ocak 2023'te Huffington Post ile yaptığı görüşmede “Floem demetlerini özel olarak test etmemiş olsak da, besin değerinde bir fark olması muhtemeldir. Belirli bir işi yapmaları amaçlandığından ve muhtemelen bu işi destekleyen tanımlanmış bir yapıya sahip olduklarından, normal yenilebilir muz kısmından farklı bir bileşik profile sahip olmaları beklenir” dedi. Gillitt, “Muhtemelen işlevleri için gerekli olan daha fazla ve çeşitli tipte lif ve yapısal bileşenler içerirler. Bu nedenle, muhtemelen insanlar için farklı bir beslenme profiline sahip olacaklardır” diye de ekledi.

Aslında muzlardaki bu şeritlerden hoşlanmayanlar sadece insanlar değil. Viral videolar, birçok maymunun bir muzu soyarken aynı zamanda lifleri de soyduğunu gösteriyor. Ancak, muzların temel olarak ekili ve evcilleştirilmiş bir bitki olduklarını ve bu nedenle yetiştirildiği insan yerleşimlerinin çevresinde olmadıkça vahşi maymunların muzlarla karşılaşmayacaklarını da hatırlatmakta fayda olabilir.

MUZ KABUĞU DA YENİR!

Muz kabukları da benzer bir yere sahiptir. Çok sert ve acı olmalarına rağmen bu kabuklar yenilebilirler ve aynı zamanda birçok önemli besin açısından zengindirler.

Kabukları çiğneme fikri, pek iştah açıcı gelmeyebilir, ancak muz kabuklarını birkaç gün suda bekletmek onları israf etmekten kaçınmanın iyi bir yoludur. Bu, bazı besinlerin suya karışmasına izin vererek onu iç mekan bitkileri için mükemmel bir gıda haline getirir.