Araştırma ortaya koydu: Yeni bir dinozor türü keşfedildi

Moğolistan'da bulunan fosil kalıntılarına ilişkin yürütülen araştırmada yeni bir dinozor türünün keşfedildiği belirtildi.

AA
02 Aralık 2022 Cuma, 16:01
Araştırma ortaya koydu: Yeni bir dinozor türü keşfedildi
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Yapılan son araştırmada, penguenler ve auklar gibi modern dalıcı kuşlarınkine benzeyen aerodinamik gövdeye sahip ancak uçmayan yeni "yırtıcı ve dalıcı bir dinozor" türü keşfedildi.

Nature Asia'daki habere göre, araştırmanın bulguları, aerodinamik bir vücuda sahip olup uçmayan ve iki ayak üzerinde yürüyen etçil dinozor türü "theropod"un ilk temsiline işaret ediyor.

Communications Biology'de yayımlanan araştırmada, Moğolistan'ın Omnogovi eyaletinde bulunan fosilin kalıntılarının incelenmesi üzerine, yeni dalıcı dinozor türü tanımlandı.

Yeni türe "çok dişli yüzen avcı" anlamına gelen "Natovenator polydontus" adı verildi.

Natovenator'un penguenler ve auklar gibi modern dalıcı kuşlarınınkine benzer aerodinamik bir gövdeye ve kazlar gibi modern su kuşlarına benzer uzun boyun dahil olmak üzere suda dalış yapan bir yırtıcı olabileceğine inanılıyor.

Çenesinin vücuduna kıyasla büyük olduğu ve alışılmadık sayıda diş sayısına sahip olan Natovenator'un balık veya böcek bazlı beslendiği değerlendiriliyor.


Moğolistan fosil bilim

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