Araştırma: Östrojen hormonu, kadınları Covid-19'la bağlantılı ciddi hastalıklardan koruyabilir

18 Şubat 2022 Cuma, 15:58

Helsinki Üniversitesi Hastanesi (HUS) tarafından perşembe günü yapılan basın açıklamasında Helsinki Üniversitesi ile İsveç'in Umea Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü bir araştırmaya göre, östrojen takviyesinin, kadınlarda Covid-19'a bağlı ölüm riskini yarı yarıya azalttığı ortaya çıkarıldı.

Araştırmada östrojen takviyesi alan kadınların ölüm oranı, yüzde 2,1 olarak bulunurken kontrol grubundaki kadınların ölüm oranı yüzde 4,6 olarak hesaplandı. Araştırma, hakemli açık erişimli tıp dergisi BMJ Open'da yayımlandı.

Araştırmada, pandeminin başlangıcında Kovid-19 tanısı konmuş kadınların ölüm oranlarıyla östrojenin ölüm oranı üzerindeki etkisi karşılaştırıldı.

Araştırmaya 2020'nin Şubat ve Eylül ayları arasında Covid-19'la bağlantılı kalp hastalığı tanısı konmuş 50-80 yaşlarındaki yaklaşık 15 bin kadın katıldı. Araştırmadaki 2 bin 500 kadına menopoz semptomlarına yönelik olarak östrojen takviyesi uygulanırken yaklaşık 200 kadına kanser tedavisi sonrası östrojen azaltıcı ilaç verildi. Kontrol grubunda östrojen artırıcı ya da azaltıcı ilaç verilmeyen 12 bin 000 kadın yer aldı.

Östrojen azaltıcı tedavi uygulanan grupta ölüm riskinin en yüksek düzeyde olduğu görüldü. Ancak bu gruptaki hastalar daha yaşlı olduğu ve kanser tedavisi gördüğü için östrojenle nedensel bir bağ kurulamadı. Yaş ve kanser tedavileri, Covid-19'un neden olduğu ciddi kalp hastalığı ve ölüm riskini arttırıyor.

HUS Başhekimi Prof. Malin Sund, basın açıklamasında, "Araştırmamız henüz tedavi uygulamalarında herhangi bir değişiklik sonucu vermemiştir. O yüzden bu araştırma temel alınarak östrojen tedavisine başlanmamalı ya da östrojen azaltıcı ilaçlar kesilmemeli" ifadelerini kullandı.

Araştırma, Covid-19 aşıları henüz kullanıma girmeden önce gerçekleştirildi. Dolayısıyla açıklamada, araştırmaya bakarak östrojenin aşılanmış kadınlarda ciddi hastalık ve ölüm riskini ne kadar azalttığını söylemenin henüz mümkün olmadığı vurgulandı.