Araştırma: Pfizer/BioNTech aşısının 4. dozu Omicron'a karşı etkili mi?

18 Ocak 2022 Salı, 11:30

Nepal'in başkenti Katmandu'daki Durbar Lisesi'nde 12-17 yaşlarındaki çocuklara yönelik aşı kampanyasında bir sağlık çalışanı Pfizer aşısı dozu hazırlıyor, 12 Ocak 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Aralık ayının sonlarında yürütülen araştırmada Sheba Tıp Merkezi'nin 270 personeli Pfizer/BioNTech ya da Moderna aşılarının 4. dozunu oldu.

Ardından bu personelin bağışıklık ve seroloji verileri, 4'üncü dozu olmayan 5 bin 700'den fazla hastane çalışanının verileriyle karşılaştırıldı.

ABD'nin New York kentinin Brooklyn semtinde bir Covid-19 aşı merkezinin önünden geçen insanlar, 19 Kasım 2021. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Cuma günü Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın Covid-19 aşılarının takviye dozlarını tüm yetişkinler için onayladı. (Fotoğraf: Michael Nagle/Xinhua)

Sheba Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Birimi Başkanı Gili Regev-Yochay, "Önceki varyantlara karşı son derece etkili olan aşının, Omicron varyantına karşı daha az etkili olduğu ortaya çıktı" diye konuştu.

Regev-Yochay, "Sonuçlar, antikor düzeylerinde önemli düzeyde artışa işaret ediyor ancak bu koruma düzeyi, aşıya karşı nispeten dirençli olan Omicron'a karşı sadece kısmen etkili" diye ekledi.

Bugüne kadar İsrail'de çoğu 60 yaş ve üzeri olan 537 binden fazla kişi 4'üncü takviye dozu oldu.