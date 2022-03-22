Araştırmacılar, bir şeyler öğrenmek için interneti değil, kitapları tavsiye ediyor

22 Mart 2022 Salı, 00:00

Araştırmacılar, insan beyninin internet arama motorunu kullanarak bulunan verileri hızlı bir şekilde unuttuğunu keşfetti. Bu verilerin çok kolay erişilebilir olması hatırlatıcı olmalarını engelliyor.

Çalışma, insanların bilişsel cimriler olduğunu buldu. Bu da; gerekli olmadıkça bilgileri hatırlama konusunda doğuştan gelen bir isteksizlik halini tanımlıyor. Bu tanıma göre; çalışma yoluyla veya saatlerce okuyarak zor kazanılmadığı sürece, bilgilerin çok kolay unutulacağı ileri sürülüyor.

BİLGİYİ HATIRLAMAK YERİNE NASIL ULAŞILACAĞINI HATIRLIYORLAR

Batı Almanya’daki Köln Üniversitesi’nden araştırma lideri Dr Esther Kang şunları söyledi: “Bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi elektronik cihazlar aracılığıyla bilginin parmaklarınızın ucunda olması, genellikle dikkatin ve hatırlamanın azalmasına yol açar. İnsanlar, bilgiye kolay erişime sahip olduklarını bildiklerinde, ayrıntılı bilgileri hatırlamaktan ziyade, örneğin arama terimleri ile ona nasıl erişeceklerini hatırlarlar.”

HAFIZASI İYİ OLANLAR, UNUTMAYA DAHA YATKIN

Araştırmacılar ayrıca, hafızası daha iyi olan kişilerin de Google aracılığıyla bulunan verileri veya diğer arama motorlarından alınan bilgileri unutmaya daha yatkın olduğunu buldu.

Kang şunları ekledi: “Çalışan bellek kapasitesi yüksek olanların, bilgi bir arama motoru sorgusu ile mevcut olduğunda, ayrıntıları kodlama ve alma olasılıkları daha düşüktür. Ancak, bilgiye nasıl erişeceklerini hâlâ hatırlarlar. Bu çalışma, kullanıcıların bilgiye istedikleri zaman kolayca erişebildiklerinde, ayrıntıları işleme olasılıklarının daha düşük olduğuna ve içeriği unutma olasılıklarının daha da yüksek olduğuna dair kanıtlar sağlıyor. Ayrıca, bilişsel kapasiteyle ilgili yaygın inanışların aksine, bu araştırma, bu bilişsel cimriliğin, işleyen bellek kapasitesi düşük olanlardan ziyade yüksek işleyen bellek kapasitesine sahip bireylerde daha belirgin olduğunu gösteriyor”