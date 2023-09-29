Arkeologlar binlerce yıllık makyaj aksesuarı bulundu: Büyük İskender'in ordusundaydı...

Yayınlanma: 29.09.2023 - 13:31

Güncelleme: 30.09.2023 - 23:02

İsrail'deki araştırmacılar, Kudüs'te keşfedilen bir mezar mağarasında Büyük İskender dönemine ait olduğuna inanılan, muhtemelen üst sınıf bir Yunan kadının yakılmış kalıntılarını buldular. Mezar, M.Ö. üçüncü ya da dördüncü yüzyıla tarihleniyor ve Helenistik dönemde ölü yakmanın İsrail'deki en eski örneği olarak kabul ediliyor.

İsrail Eski Eserler Kurumu'ndan Liat Oz, mezarın içinde bulunan bronz bir kutu aynanın üretim kalitesinin oldukça yüksek olduğunu ve mükemmel durumda korunduğunu belirtti. Bu tür aynalar genellikle Yunan kadınlarıyla ilişkilendirilen lüks eşyalar olarak kabul edilirdi ve genellikle düğün çeyizlerinin bir parçası olarak satın alınırdı.

Ancak, bu aynanın bulunduğu mezarın Kudüs'e giden ana yolun yakınında bulunması ilginç bir soruyu ortaya çıkardı: Yunan bir kadının mezarı, dönemin herhangi bir yerleşim yerinden uzakta neden bulunuyor? Araştırmacılar, bu gizemi çözmek için aynanın yanı sıra diğer mezar eşyalarına odaklandılar.

Bu bulgulara göre, mezarın sahibi muhtemelen Yunan kökenli bir kadındı ve bu tür lüks bir eşyaya sahip olmanın tek yolu, Hetaira olarak bilinen ve askeri veya siyasi figürlere eşlik eden eskortlardan birinin hediye etmesiydi. Hetairalar, denizaşırı seferlerde ordu subaylarına ve hükümet yetkililerine eşlik eden ve bazı hizmetler sunuyordu.

Araştırmacılar, bu mezarın sahibinin Büyük İskender'in seferleri sırasında veya İskender'in halef seçimi için yapılan Diadochi Savaşları sırasında Kudüs'e gelmiş olabileceğini düşünüyorlar. Bu keşif, Helenistik dönemin izlerini taşıyan bir mezarın bulunması bakımından büyük bir öneme sahip.