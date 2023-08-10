Arkeologlar Çin'in ilk imparatorunun mezarını açmaya korkuyor!

Yayınlanma: 10.08.2023 - 11:11

Güncelleme: 10.08.2023 - 11:11

M.Ö. 221'den 210'a kadar hüküm süren imparatorun anıt mezarı, Shaanxi, Xi'an, Lintong Bölgesi'nde yer alıyor. Mezar, toprak askerler 'İkonik Terracotta Ordusu' tarafından korunuyor. Insider'ın haberine göre heykeller onu öbür dünyada korumak için yapılmış.

Chip'te yer alan detaylarda nekropolün bazı bölümleri keşfedilmiş olsa da, içinde ne olabileceğine dair korkular nedeniyle mezarın kendisi hiç açılmadı. Eski Çinli tarihçi Sima Qian, imparatorun ölümünden yaklaşık 100 yıl sonra mezarın içindeki olası bubi tuzakları hakkında bir yazı kaleme almış ve şöyle diyor: "Zanaatkarlara, mezara giren herkesi vurmaya hazır yaylar ve oklar yapmaları emredildi".

Mezarda aynı zamanda cıvalı tuzaklar olduğu düşünülüyor.

BAZI BİLİM İNSANLARI FANTASTİK BULUYOR

Bazı bilim insanları anlatılanları fantastik bulup reddederken, 2020 yılında yapılan bir araştırma, mezar çevresindeki cıva konsantrasyonlarının beklenenden çok daha yüksek seviyelerde olduğunu ortaya koydu. Makalede, "Yüksek derecede uçucu cıva, yapıda zaman içinde oluşan çatlaklardan kaçıyor olabilir ve araştırmamız, hiçbir zaman açılmadığına/yağmalanmadığına inanılan mezarla ilgili eski kronik kayıtlarını destekliyor" deniyor.

CIVA ZEHİRLENMESİNDEN ÖLMÜŞ OLABİLİR

Qin Shi Huang, birleşik Çin'i yöneten ilk kişiydi ve tarihi raporlar onun ebedi yaşam için yanlış yönlendirilmiş bir arayış içinde cıva içmeyi saplantı haline getirdiğini öne sürüyor. BBC'ye göre, sık sık cıva katılmış şarap içiyordu ve 49 yaşında cıva zehirlenmesinden ölmüş olabilir.