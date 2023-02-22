Artemis-I roketinin neden olduğu gürültü seviyesi açıklandı

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 08:10

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 08:10

Artemis-I, Kasım 2022'de Ay ve ötesine yapılan görevler için yeni bir dönemin işaretini vererek fırlatıldığında, dünyanın en güçlü ve aynı zamanda en gürültülü roketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Fırlatma rampasından 5 kilometre uzakta olsanız bile, devasa roketin çıkardığı yüksek ses duyulabiliyordu.

BİR BUÇUK KİLOMETRE UZAKLIKTA BİR KONSERDEN DAHA YÜKSEK OLAN 136 DESİBELE ULAŞTI

Florida'daki Brigham Young Üniversitesi ve Rollins Koleji'ndeki bilim insanları, kısa bir süre önce Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi çevresindeki farklı konumlarda Artemis-I’in fırlatılması sırasında toplanan gürültü ölçümleri bildirdiler.

Chip'te yer alan haberde gürültü seviyesinin, fırlatma rampasından 1,5 kilometre uzaklıkta bir konserden biraz daha yüksek olan 136 desibele ulaştığını buldular. 5,2 kilometrelik bir mesafede bile, gürültü 129 desibeldi, bu da büyük bir matkabın sesiyle hemen hemen aynı seviyede olduğu anlamına geliyor.

Çalışmanın yazarı ve Rollins College Fizik Bölümü Yardımcı Doçenti Whitney Coyle, yaptığı açıklamada “5 km'deki Artemis-I gürültü seviyesinin, bir kase pirinç gevreğinden [Rice Krispies] yaklaşık 40 milyon kat daha yüksek bir çıtırtı kalitesine sahip olduğunu bulduk” dedi.

Artemis-I roket fırlatmasının itme gücü, 1960'larda ve 70'lerde insanları Ay’a götüren önceki rekor sahibi Saturn V'i yüzde 13 geride bıraktı. Uzay Fırlatma Sistemi olarak adlandırılan roket, 111 metre yüksekliğe, 8,4 metre çapına ve 14 jumbo jete eşdeğer bir itme gücüne sahip. Ayrıca, bu çalışmanın gösterdiği üzere muazzam bir gürültü seviyesine de sahip.

Brigham Young Üniversitesi Fizik ve Astronomi Bölüm Başkanı Kent Gee, “Bu erken sonuçların, Saturn V'de olduğu gibi olası yanlış bilgilerin yayılmasını önlemeye yardımcı olacağını umuyoruz” dedi ve devam etti: “Satürn V'nin ses dalgalarının betonu erittiğine ve çim yangınlarına neden olduğuna dair yanlış raporlarla birlikte çok sayıda web sitesi ve tartışma forumu, ses seviyelerinin çok yüksek olduğunu öne sürmüştü.”

Çalışma JASA Express Letters'ta yayınlandı.