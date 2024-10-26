Artık teslimatı robotlar yapıyor, hastalıkları teşhis ediyor

Yayınlanma: 26.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.10.2024 - 04:00

Uluslararası Robot Federasyonu son raporuna göre, dünya çapında profesyonel servis robotlarının satışları yüzde 30 arttı. Rapora göre geçen yıl, 205 binden fazla servis robotu teslimatı oldu. 2023’te satılan iki profesyonel hizmet robotundan en az biri ulaştırma ve lojistik uygulama sınıfı için üretildi, bu alanda yaklaşık 113 bin robot ünitesi satıldı. Profesyonel temizlik robotları pazarı da yüzde 4 oranında büyüyerek neredeyse 12 bin üniteye ulaştı. Tıbbi robot satışları ise 2023’te yüzde 36 artarak yaklaşık 6 bin 100 üniteye ulaştı. Rehabilitasyon ve terapi robotlarının satışları yüzde 128 arttı. Cerrahi robotlara olan talep yüzde 14 arttı ve teşhis amaçlı robot satışları yüzde 25 yükseldi.

TÜRKİYE’DE 23 BİNİ AŞTI

Rapora göre “misafirperverlik” robotları giderek daha popüler hale geliyor. Bu alanda geçen yıl 54 binden fazla ünite satıldı. Bu alandaki robotlar ağırlıklı olarak mobil rehberlik, yiyecek ve içecek hazırlama gibi alanlarda çalışıyor. Uluslararası Robot Federasyonu Başkanı Marina Bill, “Giderek daha fazla robot fabrikalarda, alışveriş merkezlerinde hizmet veriyor veya sokakta teslimatlara yardımcı oluyor” dedi.

Öte yandan küresel robot pazarının, her sene ortalama yüzde 5 büyümesi öngörülüyor. Bu büyümeyle 2028 yılında 50 milyar doların üzerinde endüstriyel robot piyasasından bahsedeceğiz. Dünyada 2022’de 553 bin endüstriyel robot kurulumu yapıldı. Bu robotların yüzde 25’i otomotiv, yüzde 28’i elektrik ve elektronik, yüzde 12’si metal ve makine, geri kalanının ise çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Türkiye’de ise endüstride çalışan robot stoku 23 binin üzerine çıktı. Türkiye’deki robotların yüzde 39’u otomotiv ve yan sanayi, yüzde 20’si metal ve makine, yüzde 13’ü plastik ve kimya, yüzde 10’u elektrik ve elektronik, yüzde 4’ü ise gıda sektöründe kullanılıyor.

BÜYÜKLER YAPAY ZEKÂYA GEÇİYOR



MIcrosoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, “Türkiye’nin en büyük 100 şirketinin yarısı yapay zekâ uygulamalarını kullanmaya başladı. Bizim de başlıca amacımız, organizasyonların yapay zekâyı bir kaldıraç olarak kullanmasını destekleyerek Türkiye’nin dünya ekonomisinde hak ettiği yere gelmesini sağlamak” dedi.

Microsoft AI Tour etkinliğinde konuşan Özbilgin, son üç aydır Microsoft’un çok daha rasyonel ve net bir yapay zekâ stratejisi oluşturduğunu anlattı.

Microsoft Güney ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Kristina Tikhonova da “Yapay zekâ, çalışan ve müşteri hizmetlerini iyileştirerek, iş süreçlerini optimize ederek ve inovasyonu teşvik ederek endüstrileri yeniden şekillendiriyor. Sürdürülebilir başarı için yapay zekâyı her düzeyde benimseme kritik önem taşıyor” diye konuştu.

SEKTÖRDEN



SAMSUNG, ilk kez akıllı telefonlara yapay zekâyı getiren Galaxy AI modelini piyasaya sürdü. Samsung’un bu ay sonu itibarıyla Türkçe dil paketini kullanıcılara sunacağı ifade edildi.

REALME, yeni akıllı telefonu realme12’yi tanıttı. 50 MP çözünürlüklü ana kamerası ve SuperOIS teknolojisi net ve canlı görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Cihaz, tavsiye edilen 14 bin 999 liradan başlayan tüketici fiyatıyla satışa sunuldu.