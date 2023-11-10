Astronotlar alet çantasını uzaya düşürdüler!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 09:26

Güncelleme: 10.11.2023 - 09:26

1 Kasım'da Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışında bir görevde bulunan Jasmin Moghbeli ve Loral O'Hara'nın başına gelen ilginç bir olay geldi. Astronotlar, istasyonun güneş enerjisi sisteminin bir parçası olan arızalı bir tekerlek yatağı tertibatını değiştirmeye çalışırken Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışında hazır bulunuyorlardı.

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Chip'in aktardığı haberde tekerlek yatağı, ISS'nin iskele solar alfa döner mafsalında bulunan ve panellerin Güneş'i takip etmesini sağlayan 12 yataktan biriydi. Ve bu değiştirme çalışmaları sırasında astronotlardan biri, gerçekten de alet çantasını düşürdü. Ancak NASA kibarca hangi astronotun sorumlu olduğunu söylemekten kaçındı.

Neyse ki kaybolan aletlerin hiçbirine görevin geri kalanında ihtiyaç duyulmadı ve Kontrol Merkezi, istasyon mürettebatına rulman değişiminden sonra güneş dizisinin iyi çalıştığını söyledi.

Alçak Dünya yörüngesinde kaybolan her eşya, yüksek göreli hızlara sahip olacak kadar farklı bir yörüngede hareket eden bir şeyle karşılaştığında potansiyel bir tehlike haline geliyor. Kameralar çantayı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan uzaklaştığı sırada görüntüledi ve Kontrol Merkezi'nin çantanın izlediği yol üzerinde yaptığı analiz, tehdidin herhangi bir işlem gerektirmeyecek kadar hafif olduğunu gösterdi. Bir alet çantasının hasara yol açma olasılığı patlamış bir uydunun parçalarından çok daha az, özellikle de uydu enkazının aksine çantaya herhangi bir güç uygulanmadığı için. Çanta uzayda süzülen bilinen yapay nesneler listesine bile girdi.

Mikro yerçekiminde bir şey düşürmek zor görünebilir. Sonuçta, uzay istasyonu ve astronotun kendisiyle neredeyse aynı yörüngede hareket ediyor. Yerçekimi hepsine aynı şekilde etki eder, bu nedenle yüksek bir platformdaki bir işçi tarafından düşürülen bir nesnenin hızla uzaklaşması gibi bir durum söz konusu olamaz. Bununla birlikte, uzay giysilerinin kullanım kolaylığı açısından kat etmeleri gereken uzun bir yol vardır ve uzay yürüyüşleri oldukça yorucudur. Apollo 17 mürettebatının da belirttiği gibi, Ay'ın yüzeyinde bile bu kombinasyon pek çok hataya yol açıyor ve elinizden bıraktığınız bir nesneyi yanlış yöne doğru ittirmek çok kolay.

En ünlüsü 2006 yılında bir spatula olmak üzere, uzay yürüyüşleri sırasında en az yarım düzine eşya düşürüldü.

Neyse ki Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yüksekliğinde çok az miktarda atmosferik sürüklenme söz konusu ve astronotların ellerinden kayan nesneler genellikle yolculuğun en azından bir bölümünde onları daha düşük irtifalara ve dolayısıyla daha fazla sürüklenmeye götüren yörüngelere düşüyor.

Uzayda 100.000'den fazla uydu parçası ve diğer insan yapımı enkaz olduğuna inanılıyor.